जालंधर में दिनदहाड़े लूट, शादी से पत्नी को लेने जा रहे शख्स पर तेजधार हथियार से हमला; नकदी और ब्रेसलेट लूटा

संवाद सहयोगी, जालंधर। शहर के भार्गव कैंप इलाके माता रानी चौक के पास देर रात शादी समारोह से पत्नी के लेने जा रहे बाइक सवार व्यक्ति का पीछा कर लुटेरों ने रोक लिया। व्यक्ति ने लुटेरों का विरोध किया तो लुटेरों ने तेज हथियार से हमला कर उसे घायल कर दिया और हमले के दौरान उसकी सिर पर चोट आई, जिसके बाद सड़क पर गिर गया और लुटेरे उसकी जेब से नकदी और चाँदी का ब्रेसलेट लूट कर ले गए।

न्यू संत नगर के रहने वाले राज कुमार ने बताया कि वह देर वह रिश्तेदार की शादी से माँ को घर छोड़कर पत्नी को वापस लेने के लिए जा रहा था कि जब वह भार्गव कैंप के पास पहुंचा तो उसे लुटेरे ने आवाज मारी लेकिन वह रूका नहीं और वह गलियों से जाने लगा तो लुटेरे उसके पीछे लग गए। लुटेरों ने माता रानी चौक के पास उसके आगे बाइक लगाकर रोक लिया।