    जग्गू भगवानपुरिया गैंग के दो सदस्य होशियारपुर से गिरफ्तार, विदेशी हैंडलर दालम के निर्देश पर देते थे वारदात को अंजाम

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 11:09 PM (IST)

    होशियारपुर में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने जग्गू भगवानपुरिया गैंग के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से चार आधुनिक हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार, आरोपी विदेशी हैंडलर के निर्देशों पर काम कर रहे थे और पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं। पुलिस उनके आपराधिक नेटवर्क की जांच कर रही है।

    जग्गू भगवानपुरिया गैंग के दो सदस्य होशियारपुर से गिरफ्तार। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, होशियारपुर। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) ने पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई में कुख्यात गैंग्स्टर जग्गू भगवानपुरिया गैंग के दो सदस्यों को चार आधुनिक हथियारों सहित गिरफ्तार किया है।

    आरोपितों की पहचान सविंदर सिंह उर्फ बोधी और सुखमन उर्फ जशन, दोनों निवासी कलानौर, जिला गुरदासपुर के रूप में हुई है। बरामद हथियारों में दो ग्लाक पिस्तौल, एक जिगाना पिस्तौल और एक पीएक्स-30 पिस्तौल शामिल है।

    पुलिस टीमों ने आरोपितों का मोटरसाइकिल भी जब्त कर लिया। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि दोनों आरोपित अपने विदेशी हैंडलर अमृत दालम के निर्देशों पर काम कर रहे थे। दोनों कलानौर के वडाला बांगर गांव में डा. हरि सिंह की मेडिकल दुकान में की गई गोलीबारी के मामले में वांछित थे।

    डीजीपी ने कहा कि दोनों के आपराधिक नेटवर्क और इसके पिछले संबंधों को उजागर करने के लिए आगे की जांच जारी है। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

    अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) एजीटीएफ प्रमोद बान ने बताया कि सूचना के आधार पर डीएसपी एजीटीएफ जालंधर रेंज जतिंदरजीत सिंह के नेतृत्व में दसूहा के गांव बोधला में गुरुद्वारा श्री गरना साहिब के पास टी-प्वाइंट से दोनों आरोपितों को गिरफ्तार किया। एसएसपी होशियारपुर संदीप मलिक ने बताया कि दोनों के खिलाफ हत्या, अपहरण तथा बाल तस्करी से संबंधित कई मामले दर्ज हैं।