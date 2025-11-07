जग्गू भगवानपुरिया गैंग के दो सदस्य होशियारपुर से गिरफ्तार, विदेशी हैंडलर दालम के निर्देश पर देते थे वारदात को अंजाम

जागरण संवाददाता, होशियारपुर। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) ने पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई में कुख्यात गैंग्स्टर जग्गू भगवानपुरिया गैंग के दो सदस्यों को चार आधुनिक हथियारों सहित गिरफ्तार किया है।

आरोपितों की पहचान सविंदर सिंह उर्फ बोधी और सुखमन उर्फ जशन, दोनों निवासी कलानौर, जिला गुरदासपुर के रूप में हुई है। बरामद हथियारों में दो ग्लाक पिस्तौल, एक जिगाना पिस्तौल और एक पीएक्स-30 पिस्तौल शामिल है।

पुलिस टीमों ने आरोपितों का मोटरसाइकिल भी जब्त कर लिया। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि दोनों आरोपित अपने विदेशी हैंडलर अमृत दालम के निर्देशों पर काम कर रहे थे। दोनों कलानौर के वडाला बांगर गांव में डा. हरि सिंह की मेडिकल दुकान में की गई गोलीबारी के मामले में वांछित थे।