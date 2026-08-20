होशियारपुर में नैना देवी से लौट रहे तीन युवक नहर में नहाने उतरे, तेज बहाव में दो लापता; एक को बचाया

जागरण संवाददाता, होशियारपुर। होशियारपुर के निकट मेहतटीकयाना क्षेत्र में स्थित बीएसटी नहर में बुधवार देर शाम बिस्ट दोआबा नहर में नहाने के लिए कूदे तीन युवक पानी के तेज बहाव में बह गए। हालांकि आसपास के लोगों ने एक युवक को सुरक्षित निकाल लिया जबकि दो लापता हैं।

जानकारी के मुताबिक नैना देवी से माथा टेककर लौट रहे दो युवक गर्मी और उमस से राहत पाने के लिए नहर में उतर गए थे, लेकिन देखते ही देखते दोनों तेज बहाव की चपेट में आ गए। हादसे में एक युवक को समय रहते बाहर निकाल लिया गया, जबकि दूसरे युवक का बुधवार देर शाम तक भी कोई सुराग नहीं लग सका।

जानकारी के अनुसार दोनों युवक अपने साथियों के साथ हिमाचल प्रदेश स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल नैना देवी से दर्शन कर वापस लौट रहे थे। रास्ते में मेहतटीकयाना के पास बीएसटी नहर के किनारे रुकने के दौरान उन्होंने नहर में स्नान करने का फैसला किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जैसे ही दोनों युवक पानी में आगे बढ़े, वे गहराई और तेज बहाव में फंस गए। कुछ ही पलों में दोनों मदद के लिए चिल्लाने लगे।

मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत शोर मचाया और बचाव कार्य शुरू किया। स्थानीय लोगों की तत्परता से एक युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। युवक की हालत गंभीर होने के कारण उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार जारी है। डॉक्टरों के अनुसार समय रहते सहायता मिलने से उसकी जान बच गई।

दूसरी ओर लापता युवक की तलाश के लिए पुलिस, प्रशासन तथा गोताखोरों की टीमों ने संयुक्त अभियान चलाया। गोताखोरों ने कई किलोमीटर क्षेत्र में तलाश की, लेकिन समाचार लिखे जाने तक युवक का कोई पता नहीं चल पाया था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दोनों युवकों की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। उनके बारे में जानकारी जुटाने के लिए आसपास के जिलों और थानों से संपर्क किया जा रहा है। साथ ही सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से भी पहचान करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

इस घटना के बाद क्षेत्र में शोक और चिंता का माहौल है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से नहर किनारे सुरक्षा प्रबंध बढ़ाने तथा चेतावनी बोर्ड लगाने की मांग की है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि नहरों, झीलों और अन्य जल स्रोतों में नहाने के दौरान पूरी सावधानी बरतें तथा तेज बहाव वाले क्षेत्रों में जाने से बचें।