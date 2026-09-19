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होशियारपुर में आवारा कुत्तों का आतंक, डेढ़ साल के बच्चे पर झुंड का हमला; चीखें सुनते ही दौड़ा परिवार

By Digital Desk Edited By: Sushil Kumar
Published: Sat, 19 Sep 2026 07:26 PM (IST)

माहिलपुर के वार्ड नंबर एक में डेढ़ साल के बच्चे सुलेमान पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया, ...और पढ़ें

होशियारपुर में आवारा कुत्तों का आतंक। फोटो जागरण

होशियारपुर में आवारा कुत्तों का आतंक। फोटो जागरण

HighLights

  1. माहिलपुर में डेढ़ साल के बच्चे पर आवारा कुत्तों का हमला।

  2. परिवार के पालतू कुत्ते ने बच्चे को बचाया, अस्पताल में इलाज।

  3. नगर पंचायत से आवारा कुत्तों पर नियंत्रण की मांग, टेंडर जारी।

संवाद सहयोगी, माहिलपुर (होशियारपुर)। माहिलपुर के वार्ड नंबर एक में डेढ़ साल के बच्चे को आधा दर्जन आवारा कुत्तों ने काट लिया। माहिलपुर नगर पंचायत को कई बार लिखकर और बोलकर बताने के बाद भी कमेटी ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। शायद माहिलपुर नगर पंचायत किसी अनहोनी का इंतजार कर रही है।

मिली जानकारी के मुताबिक, बच्चे के दादा तरसेम, जो माहिलपुर में स्पोर्ट्स के जाने-माने शौकीन हैं, ने बताया कि आज सुबह करीब 8:30 बजे मेरा पोता सुलेमान पुत्तर चिरागमन, उम्र 10, अचानक घर के मेन गेट से बाहर निकला। जहां आवारा और खूंखार कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि जब वह बच्चे की चीखें सुनकर बाहर आए तो उनका कुत्ता भी उनके साथ बाहर आ गया।

आवारा कुत्ते को काबू करने की अपील

उन्होंने बताया कि हमारे कुत्ते ने आवारा कुत्ते को काटकर बच्चे को आवारा कुत्ते से बचाया। खून से लथपथ अपने पोते को मैं माहिलपुर के सिविल अस्पताल ले गया। जहां डॉक्टरों की टीम ने मेरे पोते का इलाज किया। डॉक्टर ने कहा कि अगर माहिलपुर के लोगों ने समय रहते डेढ़ साल के सुलेमान को कुत्ते से नहीं बचाया होता, तो कुछ भी हो सकता था। अब बच्चा खतरे से बाहर है।

घटना की जगह पर माहिलपुर के लोग माहिलपुर की नगर पंचायत के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। लोगों ने मांग की कि माहिलपुर की नगर पंचायत ऐसे खूंखार आवारा कुत्तों को तुरंत काबू करे। ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। जब इस बारे में माहिलपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष दविंदर सिंह सैनी से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि कुत्ते के लिए टेंडर निकाल दिया गया है। सोमवार को टेंडर निकाल दिया जाएगा।

 