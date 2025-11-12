Language
    तलवाड़ा में बस मालिकों की मनमानी लूट, सरकारी रेट की उड़ाई धज्जियां; आरटीआई एक्टिविस्ट्स ने खोला मोर्चा

    By Hazari Lal Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 04:06 PM (IST)

    तलवाड़ा में निजी बस संचालक सरकार द्वारा तय किए गए किराए से ज़्यादा पैसे वसूल रहे हैं। यात्रियों ने इसकी शिकायत प्रशासन से की है, पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। पंजाब सरकार ने अगस्त 2024 से 1.45 रुपये प्रति किलोमीटर किराया तय किया है, लेकिन निजी बसें इसका उल्लंघन कर रही हैं।आरटीआई कार्यकर्ताओं ने भी इस बारे में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद अधिकारियों ने जांच का आश्वासन दिया है।

    निजी बस संचालक वसूल रहे अतिरिक्त किराया (फोटो: जागरण)

    राकेश शर्मा, तलवाड़ा। क्षेत्र में चलने वाली स्थानीय निजी और हिमाचल प्रदेश की बसों द्वारा अतिरिक्त किराया वसूलने का मामला सामने आया है। पूर्व सैनिक संसार डडवाल और सुनील कौशल ने बताया कि पंजाब सरकार ने अगस्त 2024 से 1.45 रुपये प्रति किलोमीटर किराया तय किया है।

    लेकिन हिमाचल प्रदेश से तलवाड़ा आने वाली निजी बसें और स्थानीय मिनी बस संचालक सरकार के निर्देशों की अनदेखी कर यात्रियों से अतिरिक्त किराया वसूल रहे हैं।

    आरटीआइ कार्यकर्ता सुभाष सिंह नथुवाल ने बताया कि तलवाड़ा से कमाही देवी और अड्डा झीर दा खूह से कमाही देवी के बीच चलने वाली निजी बसों के संचालक भी अतिरिक्त किराया वसूल रहे हैं।

    संसार चंद डडवाल और सुनील कौशल ने बताया कि तलवाड़ा से अमरोह की दूरी 10 किलोमीटर, तलवाड़ा से रामगढ़ की दूरी 13 किलोमीटर और भटोली की दूरी 15.5 किलोमीटर है।

    सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार यह किराया क्रमश: 14.5 रुपये, 18.85 रुपये और 22.48 रुपये है। लेकिन निजी बस संचालक और हिमाचल प्रदेश से आने वाली निजी बसें पांच से सात रुपये अतिरिक्त किराया वसूल रही हैं।

    उन्होंने बताया कि तलवाड़ा से अमरोह 20 रुपये, रामगढ़ से 25 रुपये और भटोली से 30 रुपये किराया वसूल रहे हैं। अड्डा झीर दा खूह से कमाही देवी की दूरी 11 किलोमीटर है। किराया 15.95 रुपये है।

    लेकिन मिनी बस संचालक 20 रुपये वसूल रहे हैं। उन्होंने निजी बस चालकों के खिलाफ पिछले साल 30 सितंबर को पंजाब रोडवेज डिपो होशियारपुर, आरटीए कार्यालय होशियारपुर सहित मुख्यमंत्री के शिकायत पोर्टल पर लिखित शिकायत दर्ज कराई थी।

    इस साल 26 मार्च को उन्होंने पंजाब सरकार के सीएम-सेवा पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई। बाद में 22 सितंबर को एसडीएम मुकेरियां को लिखित शिकायत दी गई। लेकिन अभी तक लोगों को कोई राहत नहीं मिली है। हिमाचल प्रदेश से आने वाली निजी बसों में लूटपाट लगातार जारी है।

    पंजाब रोडवेज डिपो होशियारपुर के इंस्पेक्टर कुलबीर सिंह डडवाल ने बताया कि शिकायतें उनके पास आई थीं। उन्होंने शिकायत के आधार पर निजी बस संचालकों को अधिक किराया न लेने के लिए समझाया है। उन्होंने कहा कि अब से निजी बस संचालक अतिरिक्त किराया नहीं लेंगे।

    क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) होशियारपुर कर्मबीर कौर घुमन ने कहा कि मामला ध्यान में नहीं है। उन्होंने महाप्रबंधक पंजाब रोडवेज डिपो होशियारपुर के माध्यम से जांच करवाने का आश्वासन दिया है।