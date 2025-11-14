होशियारपुर: विशाखापट्टनम में तैनात नेवी जवान की ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में मौत, मुकेरियां के पैतृक गांव में हुआ अंतिम संस्कार

संवाद सहयोगी, मुकेरियां। गांव चक्कवाल के रहने वाले नेवी जवान की बीते दिनों ड्यूटी के दौरान एक हादसे में मौत हो गई थी। परिवार द्वारा मृतक के नमित अंतिम क्रिया की रस्म निभाई गई।

प्राप्त विवरण के अनुसार केशव मिन्हास पुत्र स्वर्ण सिंह निवासी गांव चक्कवाल डाकघर धनोआ, जो भारतीय नौसेना में आईएनएस नीलगिरि पर विशाखापट्टनम में तैनात थे, कि 2 नवंबर को ड्यूटी के दौरान विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश) में एक हादसे का शिकार होने से मौत हो गई थी।