होशियारपुर: विशाखापट्टनम में तैनात नेवी जवान की ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में मौत, मुकेरियां के पैतृक गांव में हुआ अंतिम संस्कार
मुकेरियां के गांव चक्कवाल के नेवी जवान केशव मिन्हास की ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में मौत हो गई। विशाखापट्टनम में तैनात केशव का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में किया गया। परिवार ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। केशव 2021 में नेवी में भर्ती हुए थे और अपने माता-पिता और बहन को पीछे छोड़ गए हैं।
संवाद सहयोगी, मुकेरियां। गांव चक्कवाल के रहने वाले नेवी जवान की बीते दिनों ड्यूटी के दौरान एक हादसे में मौत हो गई थी। परिवार द्वारा मृतक के नमित अंतिम क्रिया की रस्म निभाई गई।
प्राप्त विवरण के अनुसार केशव मिन्हास पुत्र स्वर्ण सिंह निवासी गांव चक्कवाल डाकघर धनोआ, जो भारतीय नौसेना में आईएनएस नीलगिरि पर विशाखापट्टनम में तैनात थे, कि 2 नवंबर को ड्यूटी के दौरान विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश) में एक हादसे का शिकार होने से मौत हो गई थी।
केशव मन्हास का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव चक्कवाल में 4 नवंबर को किया गया और आज परिवार द्वारा रस्म-क्रिया के दौरान उन्हें श्रद्धा-सुमन अर्पित किए गए। स्वर्गीय केशव मन्हास के पिता स्वर्ण सिंह ने बताया कि उनका बेटा 9 सितंबर 2021 को इंडियन नेवी में भर्ती हुए थे। मृतक केशव मन्हास अपने पीछे माता-पिता और बहन को छोड़ गए हैं।
