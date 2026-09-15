कनाडा में प्यार, पंजाब में शादी... फिर दुल्हन ने दिया दूल्हे को सदमा, 8 तोला सोना लेकर हुई फरार
कनाडा में दोस्ती के बाद भारत में हुई शादी के कुछ दिन बाद ही दुल्हन सोना और नकदी लेकर गायब हो गई।
HighLights
कनाडा में दोस्ती, भारत में शादी के बाद दुल्हन फरार
आठ तोले सोना, 30 हजार रुपये लेकर दुल्हन सिमरत कौर फरार
पुलिस जांच में दुल्हन की पिछली शादी और धोखाधड़ी का खुलासा
हजारी लाल, होशियारपुर। कनाडा में हुई दोस्ती, भारत में शादी और फिर कुछ ही दिनों बाद दुल्हन के अचानक चले जाने का मामला सामने आया है।
हरियाणा थाना पुलिस ने फतेहपुर निवासी रघवीर सिंह की शिकायत पर जालंधर जिले के नूरमहल थाना क्षेत्र के गांव चीमा खुर्द निवासी सिमरत कौर के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसके बेटे को शादी के नाम पर विश्वास में लिया गया और बाद में करीब आठ तोले सोना और 30 हजार रुपये लेकर युवती चली गई।
पुलिस को दी शिकायत में रघवीर सिंह ने बताया कि उसका बेटा जसनप्रीत सिंह वर्ष 2022 में कनाडा स्टडी वीजा पर गया था। कनाडा में उसकी मुलाकात सिमरत कौर से हुई। दोनों के बीच जान-पहचान बढ़ी और बातचीत धीरे-धीरे शादी तक पहुंच गई।
शिकायतकर्ता के अनुसार सिमरत कौर ने जसनप्रीत से शादी करने की इच्छा जताई। आरोप है कि उसने युवक को बताया कि उसके माता-पिता की मौत हो चुकी है और वह उसके साथ विवाह करना चाहती है।
भारत आए दोनों, रावलपिंडी और चंडीगढ़ में हुई शादी
शिकायत के अनुसार वर्ष 2026 में दोनों अलग-अलग समय पर भारत आए। इसके बाद 2 जुलाई को रावलपिंडी स्थित श्री रिकांकारी दरबार, सेक्टर 21-बी में शादी कराई गई। इसके बाद 7 जुलाई को चंडीगढ़ में मैरिज करवाई गई। परिवार के अनुसार दोनों कार्यक्रमों के बाद उन्होंने शादी को पूरी तरह वैध और सामान्य वैवाहिक संबंध मान लिया था।
शादी के कुछ ही दिन बाद जसनप्रीत सिंह 29 जुलाई को वापस कनाडा चला गया। परिवार के मुताबिक उस समय तक उन्हें किसी तरह के विवाद या धोखे का अंदेशा नहीं था। लेकिन पति के कनाडा लौटने के कुछ दिन बाद ही घटनाक्रम अचानक बदल गया।
4 अगस्त को दुकान पर पहुंची, फिर कार में बैठकर चली गई
शिकायतकर्ता के अनुसार 4 अगस्त को दोपहर करीब 2:21 बजे सिमरत कौर हरियाणा में स्थित उसकी दुकान पर आई हुई थी। इसी दौरान आई-20 कार में चार लोग वहां पहुंचे। आरोप है कि सिमरत कौर उन लोगों के साथ कार में बैठकर चली गई।
परिवार के लिए यह घटनाक्रम इसलिए भी चौंकाने वाला था क्योंकि उन्हें लगा था कि वह घर और परिवार का हिस्सा बन चुकी है। इसके बाद परिवार ने जानकारी जुटानी शुरू की। इसी दौरान शिकायतकर्ता को एक व्यक्ति का फोन आने की बात कही गई।
फोन आया तो सामने आई पहले से शादी की बात
रघवीर सिंह के अनुसार फोन करने वाले व्यक्ति ने कथित तौर पर बताया कि सिमरत कौर उसकी भाभी है और उसकी शादी वर्ष 2021 में उसके भाई जसदीप सिंह के साथ हो चुकी है। इस जानकारी के बाद परिवार को कथित तौर पर पता चला कि युवती ने अपनी पिछली शादी से जुड़ी जानकारी उनसे छिपाई थी।
शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि युवती ने शादी से पहले अपने माता-पिता की मौत होने की बात कही थी, जबकि बाद में उसके माता-पिता के जीवित होने की जानकारी सामने आई। परिवार का आरोप है कि महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर उन्हें शादी के लिए तैयार किया गया।
आठ तोले सोना और 30 हजार रुपये लेकर जाने का आरोप
रघवीर सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि सिमरत कौर करीब आठ तोले सोना और 30 हजार रुपये नकद लेकर चली गई। परिवार ने इसे शादी के नाम पर की गई धोखाधड़ी बताते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच में पुलिस शादी से जुड़े दस्तावेज, दोनों विवाह समारोहों की जानकारी, युवती की कथित पहली शादी, सोने और नकदी से जुड़े आरोपों तथा 4 अगस्त को कार में उसके साथ गए लोगों की भूमिका की पड़ताल करेगी।