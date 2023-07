Hoshiarpur Crime: युवक ने पिता से कहा- कुछ देर में लौट रहा हूं, पेट्रोप पंप पर हुआ मर्डर; दोस्त निकले हत्यारे

होशियारपुर में दोस्तों ने अपनी एक दोस्त की जान ले ली। आरोपित पहले मृतक के घर गए और उसे किसी बहाने बुला लिया। देर रात उसे इधर-उधर घुमाते रहे। फिर बाइक में तेल भरवाने के बहाने उसे एक पेट्रोप पंप ले गए। वहां कुछ लड़कों ने उसपर तेजधार हथियार से हमला कर दिया और रात दो बजे युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।

युवक ने पिता से कहा- कुछ देर में लौट रहा हूं, पेट्रोप पंप पर हुआ मर्डर; दोस्त निकले हत्यारे

होशियारपुर, जागरण संवाददाता। शुक्रवार देर रात मोहल्ला रामगढ़ में एक युवक की उसके दोस्तों ने ही हत्या कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपियतों की तलाश शुरू कर दी है। इस हत्याकांड को अंजाम पुरानी रंजिश में दिया गया है। जानकारी के मुताबिक, 20 वर्ष का तन्मय उर्फ धन्ना शुक्रवार रात 11:00 बजे अपने पिता को यह कहकर गया कि उसके कुछ दोस्त आए हैं और वो उनके साथ किसी काम से जा रहा है। उसने कहा कि वह थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। बहाने से ले गए पेट्रोल पंप बाद में मालूम पड़ा कि उसके दोस्तों ने बहाने से पहले उसे शहर में इधर-उधर घुमाया और फिर उसके एक दोस्त ने कहा कि बाइक में तेल कम है और पेट्रोल डलवाना है। रात ज्यादा होने के कारण शहर के सभी पेट्रोप पंप बंद थे। ऐसे में उसे योजनाबद्ध तरीके से जाल में फंसाकर होशियारपुर-फगवाड़ा मार्ग पर स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप पर ले जाया गया। तेजधार हथियार से किया हमला यहां पर कुछ लड़के पहले ही खड़े थे और उनके पास तेजधार हथियार भी थे। उन लड़कों ने तन्मय पर हमला कर दिया। चाकू के वार से तन्मय लहूलुहान हो गया। इसके बाद सभी आरोपित वहां से फरार हो गए। पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया गया और जख्मी को एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया। अस्पताल में घायल ने रात 2:00 बजे दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपितों की तलाश की जा रही है।

Edited By: Rajat Mourya