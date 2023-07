Hoshiarpur Suicide Case पुलिस लाइन होशियारपुर में तैनात कांस्‍टेबल ने फंदा लगाकर आत्‍महत्‍या कर ली। मामला थाना सदर के अधीन पड़ते होशियारपुर के गांव बस्सी किकरां का है। मरने वाले की पहचान तरणदीप सिंह पुत्र स्व. जसपाल चंद के रुप में हुई है। बता दें कि तरणदीप सिंह को उसके पिता की मौत के बाद पुलिस में नौकरी मिली थी।

पुलिस लाइन में तैनात कांस्‍टेबल ने फंदा लगा की आत्‍महत्‍या, नहीं मिला कोई सुसाइड नोट

