Hoshiarpur News: लूट की नीयत से पैट्रोल पंप के करिंदे को मारी गोली, हालत गंभीर; जांच में जुटी पुलिस

पंजाब के होशियारपुर में लूट की नीयत से पैट्रोल पंप के करिंदे को गोली मार दी। जिसे पहले सिविल अस्पताल होशियारपुर व बाद में गंभीर हालत देखते हुए जालंधर रैफर कर दिया गया है। घायल की पहचान सुनील ठाकुर पुत्र केहर सिंह मूल निवासी खटरेल हमीरपुर हिमाचल के रुप में हुई है। थाना हरियाना के प्रभारी नरिंदर सिंह मौके पर पहुंच गए और मामले की जांच शुरु कर दी है।

लूट की नीयत से पैट्रोल पंप के करिंदे को मारी गोली, हालत गंभीर

होशियारपुर, जागरण टीम: गत देर रात होशियारपुर-दसूहा रोड़ पर गांव घासीपुर के पास पैट्रोल पंप पर लूट की नीयत से कुछ अज्ञात लुटेरों ने कुरिंदे को गोलियां मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जिसे पहले सिविल अस्पताल होशियारपुर व बाद में गंभीर हालत देखते हुए जालंधर रैफर कर दिया गया है। घायल की पहचान सुनील ठाकुर पुत्र केहर सिंह मूल निवासी खटरेल, हमीरपुर, हिमाचल के रुप में हुई है। मामले की जांच शुरू घटना की सूचना मिलते ही थाना हरियाना के प्रभारी नरिंदर सिंह मौके पर पहुंच गए और मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी देते हुए एसएचओ हरियाना इंस्पैक्टर नरिंदर कुमार ने बताया कि रात करीब 10 बजे कुछ अज्ञात घासीपुर स्थित पैट्रोल पंप पर आए। जिनको देखकर सुनील कुमार को कुछ शक हुआ और उसने तेजी से भागते हुए पैट्रोल पंप के कमरे को अंदर बंद करने की कोशिश की। सिविल अस्‍पताल होशियारपुर में कराया गया दाखिल परंतु इस दौरान अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने सुनील ठाकुर पर दो फायर कर दिया। जो उसके कंधे व टांग में लगे। गोलियां मारने के बाद आरोपित मौके से फरार हो गए। सुनील ठाकुर ने बताया कि दो मोटरसाइकिलों पर कुल चार लोग थे। सुनील कुमार को पहले तुरंत सिविल अस्पताल होशियारपुर दाखिल कराया गया, जहां उसकी गंभीर हालत देखते हुए उसे जालंधर रैफर कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरु कर दी है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने आस पास के इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरु कर दी है ताकि आरोपितों का कोई सुराग मिल सके।

Edited By: Himani Sharma