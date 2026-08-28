होशियारपुर में हेड मास्टर ने 8वीं छात्रा को जबरन कार में बैठाया, फिर गोली खिलाकर किया दुष्कर्म

हजारी लाल, होशियारपुर। होशियारपुर जिले के अंतर्गत गांव अरनियाला शाहपुर स्कूल के सरकारी मिडिल स्कूल के हेडमास्टर अनुज वासुदेव पर 12 वर्षीय 8वीं कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है।

हरियाणा पुलिस स्टेशन में दी गई शिकायत में पीड़िता के पिता ने बताया कि उसकी बेटी कुछ दिनों से स्कूल नहीं जा रही थी। जब उसने अपनी बेटी से स्कूल न जाने का कारण पूछा तो उसकी बेटी ने रोते हुए उन्हें बताया कि उसके स्कूल का हेडमास्टर पिछले कई दिनों से मुझे परेशान कर रहा है।

जो मेरे साथ शारीरिक छेड़छाड़ करता है। मेरे शरीर का गलत तरीके से इस्तेमाल करता है। और मुझे इस बारे में किसी को बताने पर स्कूल से निकलवाने की धमकी देता है। लड़की ने अपने पिता को बताया कि जब आपने मुझे 11 अगस्त को स्कूल छोड़ा था।