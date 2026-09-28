होशियारपुर में गलत साइड आकर तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक को मारी टक्कर, युवक की मौत

जागरण संवाददाता, होशियारपुर। श्री आनंदपुर साहिब माथा टेकने के लिए घर से निकले दो भाई अड्डा सीकरी के पास सड़क हादसे का शिकार हो गए। अपनी-अपनी बाइक पर सवार हो जा रहे दोनों को तेज रफ्तार कैंटर ने ऐसी टक्कर मारी कि एक की जान चली गई। मृतक की पहचान मनजोत सिंह (दौलतपुर, थाना सेखवां, जिला बटाला) के रूप में हुई है।

भाई रणदीप ने पुलिस को बताया कि दोनों भाई अपनी-अपनी बाइक पर दौलतपुर से श्री आनंदपुर साहिब जा रहे थे। जब वे अड्डा सीकरी के पास पहुंचे तो होशियारपुर की तरफ से आ रहे टाटा 109 कैंटर (पीबी-32-एल-9680) के चालक रविंदर सिंह निवासी हरसी पिंड, थाना टांडा ने तेज रफ्तार और लापरवाही से गलत साइड जाकर मनजोत सिंह की बाइक को टक्कर मार दी।