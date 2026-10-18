पंजाब के गुरदासपुर में नेशनल हाईवे पर युवक की संदिग्ध हालत में मौत, दोस्त पर हत्या का आरोप

जागरण संवाददाता, बटाला। बटाला के गांधी कैंप निवासी एक युवक सन्नी की नेशनल हाईवे पर संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने उसके दोस्त सन्नी पर हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं, थाना सिविल लाइन पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर अगली कार्रवाई की जाएगी। मृतक की मां कमलेश ने बताया कि शनिवार शाम को उनके बेटे सन्नी को उसका दोस्त सन्नी घर से अपने साथ लेकर गया था।

काफी देर तक बेटा घर नहीं लौटा तो उन्होंने अपने दामाद सन्नी को फोन कर बुलाया और बाईपास की तरफ उसकी तलाश करने के लिए कहा। इसी दौरान आरोपित सन्नी ने अपने परिजनों को फोन कर बताया कि सन्नी को किसी ने गोली मार दी है। इसके बाद वह पुलिस चौकी पहुंचा और पुलिस को साथ लेकर घटनास्थल पर गया। वहां उनका बेटा खून से लथपथ पड़ा हुआ था।