गुरदासपुर में तेज रफ्तार कार की टक्कर से स्कूटी सवार महिला की मौत, ड्राइवर फरार

जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। अड्डा मोड़ बख्शीवाल के पास तेज रफ्तार कार ने स्कूटरी सवार महिला को टक्कर मार दी। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। थाना कलानौर की पुलिस ने आरोपित चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

नवदीप कौर निवासी संगतपुर ने बताया कि वह और उसकी माता तरजिंदर कौर स्कूटरी पर सवार होकर गुरदासपुर जा रही थी। अड्डा मोड़ बख्शीवाल पहुंचने पर उनका ताया अजीत सिंह मिल गया। वे स्कूटरी रोककर अजीत सिंह के साथ बात करने लगे।

इस दौरान कलानौर की तरफ से आई तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। इससे वे दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गईं। चालक कार को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। उसका व उसकी माता का गुरु रामदास अस्पताल अमृतसर में इलाज चल रहा था।