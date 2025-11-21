बटाला में एसडीएम के घर विजिलेंस की रेड, लाखों की नकदी मिलने की खबर
बटाला में एसडीएम विक्रमजीत सिंह पांथे के घर पर विजिलेंस टीम ने देर रात छापा मारा। सूत्रों के मुताबिक, गुरदासपुर विजिलेंस के डीएसपी के नेतृत्व में टीम ने एसडीएम के सरकारी आवास पर रात करीब नौ बजे जांच शुरू की। खबर है कि घर से लाखों रुपये की नकदी बरामद हुई है और विजिलेंस की जांच अभी जारी है।
जागरण संवाददाता, बटाला (गुरदासपुर)। बटाला के एसडीएम विक्रमजीत सिंह पांथे के घर देर रात को विजिलेंस की टीम ने दबिश दी।
सूत्रों के अनुसार गुरदासपुर विजिलेंस के डीएसपी की अगुवाई में टीम ने रात करीब नौ बजे एसडीएम के सरकारी घर पर जांच शुरू की।
सूत्र बता रहे हैं कि घर से लाखों की नकदी मिली है। खबर लिखे जाने तक विजिलेंस की जांच जारी थी।
