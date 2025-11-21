बटाला में एसडीएम के घर विजिलेंस की रेड, लाखों की नकदी मिलने की खबर

जागरण संवाददाता, बटाला (गुरदासपुर)। बटाला के एसडीएम विक्रमजीत सिंह पांथे के घर देर रात को विजिलेंस की टीम ने दबिश दी।

सूत्रों के अनुसार गुरदासपुर विजिलेंस के डीएसपी की अगुवाई में टीम ने रात करीब नौ बजे एसडीएम के सरकारी घर पर जांच शुरू की।

सूत्र बता रहे हैं कि घर से लाखों की नकदी मिली है। खबर लिखे जाने तक विजिलेंस की जांच जारी थी।