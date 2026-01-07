वेरका मिल्क प्लांट गुरदासपुर में करोड़ों का घोटाला, जीएम समेत तीन अधिकारी सस्पेंड
गुरदासपुर के वेरका मिल्क प्लांट में दुग्ध उत्पादों और स्टॉक में कथित अनियमितताओं के आरोप में जनरल मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर और डिप्टी मैनेजर मार्केटिंग ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। वेरका मिल्क प्लांट गुरदासपुर में दुग्ध उत्पादों और स्टाक में कथित अनियमितताओं के आरोप में प्लांट के जनरल मैनेजर (जीएम), प्रोडक्शन मैनेजर और डिप्टी मैनेजर मार्केटिंग को सस्पेंड किया गया है। जानकारी के मुताबिक विभाग इन तीनों अधिकारियों के खिलाफ मिल्क प्रोडक्ट्स और स्टाक में करोड़ों रुपये के घोटाले की जांच कर रहा था। शुरुआती जांच में मिली गड़बड़ियों की वजह से इन तीनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
