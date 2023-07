Free Tomato Offer: दुकानदार ने निकाली गजब की स्कीम, एक जोड़ी जूतों के साथ दो किलो टमाटर फ्री; ग्राहक खुश

पंजाब के बटाला में एक दुकानदार के गजब की स्कीम निकाली है। एक तरफ जहां टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं वह इस समय फ्री में दो किलो टमाटर दे रहा है। हालांकि इस स्कीम के साथ एक शर्त भी है। जिस किसी को भी फ्री टमाटर चाहिए उसे दुकानदार से एक जोड़ी जूते खरीदने होंगे। ग्राहक दुकानदार की इस स्कीम से काफी खुश हैं।

दुकानदार ने निकाली गजब की स्कीम, एक जोड़ी जूतों के साथ दो किलो टमाटर फ्री; ग्राहक खुश

बटाला/गुरदासपुर, जागरण संवाददाता। टमाटर की कीमतें आए दिन बढ़ रही हैं। 20 से 25 रुपये किलो बिकने वाला टमाटर इस समय 200 से 250 रुपये प्रति किलो के दाम पर बिक रहा है। हालात ये हो गए हैं कि लोगों ने अब सब्जी में टमाटर डालना ही छोड़ दिया है। या फिर लोग न के बराबर टमाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी बीच, पंजाब के बटाला में एक जूतों के दुकानदार ने नई स्कीम निकाली है। बटाला में जूतों के दुकानदार ने एक जोड़ी जूते खरीदने वाले को दो किलो टमाटर फ्री देने का ऑफर शुरू किया है। दुकानदार श्याम लाल ने कहा कि जिस तरह से टमाटर की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है उससे लोगों को काफी समस्या आ रही है। जिसे देखते हुए हमारी तरफ से एक जूता जोड़ी खरीदने पर ग्राहक को दो किलो टमाटर फ्री दिए जा रहे हैं। 'स्कीम से खुश रहेगा ग्राहक' उन्होंने कहा कि इस स्कीम से उनका ग्राहक भी खुश रहेगा और उनका सामान भी बिकता रहगा। हालांकि, श्याम लाल ने ऑफर के साथ एक कंडीशन भी रखी है। दो किलो फ्री टमाटर सिर्फ उनको ही मिलेंगे जो एक हजार रुपये से ऊपर के जूते खरीदेंगे। 'दो किलो फ्री टमाटर मिल गए हैं' वहीं, दुकान पर जूता खरीदने आए एक ग्राहक ने बताया कि वह जूता खरीदने के लिए आए तो देखा कि दुकानदार की तरफ से टमाटर फ्री दिए जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, टमाटर के रेट जिस तरह से बढ़े हैं लोगों ने तो टमाटर का इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया है। हमें तो जूतों के साथ दो किलो टमाटर फ्री मिल गए हैं। हम बहुत खुश हैं।

