गुरदासपुर: रंगदारी से जुड़ी गोलीबारी की दो घटनाओं का पर्दाफाश, बब्बर खालसा इंटरनेशनल के दो आतंकी गिरफ्तार
गुरदासपुर पुलिस ने जबरन वसूली के लिए हुई दो गोलीबारी की घटनाओं का पर्दाफाश करते हुए बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने डॉक्टर से रंगदारी मांगी थी और अस्पताल पर गोलियां चलाई थीं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने एक मेडिकल स्टोर पर भी फायरिंग की थी। पुलिस ने आरोपियों से हथियार बरामद किए हैं और मामले की जांच जारी है।
संवाद सहयोगी, कलानौर। गुरदासपुर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए, जबरन वसूली से जुड़ी दो गोलीबारी की घटनाओं का पर्दाफाश किया है। उक्त घटनाओं को अंजाम देने वाले दो आरोपितों नितीश सिंह और करण मसीह को गिरफ्तार किया है, जो कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) आतंकवादी संगठन से संबंधित हैं। आरोपितों से नौ एमएम पिस्तौल व जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं।
गौरतलब है कि श्री राम अस्पताल कलानौर के डाक्टर रमेश्वर सैनी से गैंगस्टरों की ओर से 16 अक्तूबर की रात को अस्पताल पर चार गोलियां चलाकर उससे 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था, लेकिन इसके बाद भी गैंगस्टरों की ओर से उसे फोन पर फिरौती मांगने की काल भी की जा रही थी। हालांकि उसने गैंगस्टरों के फोन को ब्लाक लिस्ट में डाल दिया था।
घटना के बाद पुलिस ने उसकी सुरक्षा के लिए दो सुरक्षा कर्मी भी मुहैया करवाए हुए थे। इसके बावजूद 24 अक्टूबर की रात जब वह अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ अपने घर गया हुआ तो रात के समय दो नकाबपोश मोटरसाइकिल सवार आरोपित उसके अस्पताल के सामने आए और एक युवक ने अस्पताल के गेट पर खड़े होकर अस्पताल में लगी उसकी गाड़ी पर छह के करीब फायर किए। पुलिस को घटनास्थल से एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुए थे। इस पूरे मामले की सीसीटीवी वीडियो भी सामने आई थी।
इसी तरह दूसरी घटना में 22 सितंबर को कलानौर-गुरदासपुर मार्ग पर बाबा बंदा सिंह बहादर गुरुद्वारे से थोड़ी दूर पड़ते सुंदरपुरिया मेडिकल स्टोर पर तीन नकाबपोश मोटरसाइकिल सवार युवकों ने पांच गोलियां चलाई थी। गोलियां मेडिकल स्टोर के दरवाजे के बाहर लगे शीशे पर लगी थी।
उक्त दोनों घटनाओं के बाद पुलिस लगातार मामले को सुलझाने में जुटी हुई थी। आखिरकार पुलिस ने उक्त घटनाओं को अंजाम देने वाले दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। जो कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) आतंकवादी संगठन से जुड़े विदेशी कट्टरपंथी गैंगस्टर गुरदेव जस्सल और गुरलाल उर्फ गुल्लू द्वारा नियंत्रित किए जा रहे थे। आरोपियों से 9एम एम ग्लॉक पिस्तौल और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं।
उक्त मामले संबंधी जहां डीजीपी गौरव यादव के ट्वीट करके जानकारी दी है, वहीं एसएसपी गुरदासपुर आदित्य ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि अभी आरोपितों से पूछताछ की जा रही है, जिसमें और भी कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा।
