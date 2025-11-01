गुरदासपुर: रंगदारी से जुड़ी गोलीबारी की दो घटनाओं का पर्दाफाश, बब्बर खालसा इंटरनेशनल के दो आतंकी गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, कलानौर। गुरदासपुर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए, जबरन वसूली से जुड़ी दो गोलीबारी की घटनाओं का पर्दाफाश किया है। उक्त घटनाओं को अंजाम देने वाले दो आरोपितों नितीश सिंह और करण मसीह को गिरफ्तार किया है, जो कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) आतंकवादी संगठन से संबंधित हैं। आरोपितों से नौ एमएम पिस्तौल व जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं।

गौरतलब है कि श्री राम अस्पताल कलानौर के डाक्टर रमेश्वर सैनी से गैंगस्टरों की ओर से 16 अक्तूबर की रात को अस्पताल पर चार गोलियां चलाकर उससे 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था, लेकिन इसके बाद भी गैंगस्टरों की ओर से उसे फोन पर फिरौती मांगने की काल भी की जा रही थी। हालांकि उसने गैंगस्टरों के फोन को ब्लाक लिस्ट में डाल दिया था।

घटना के बाद पुलिस ने उसकी सुरक्षा के लिए दो सुरक्षा कर्मी भी मुहैया करवाए हुए थे। इसके बावजूद 24 अक्टूबर की रात जब वह अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ अपने घर गया हुआ तो रात के समय दो नकाबपोश मोटरसाइकिल सवार आरोपित उसके अस्पताल के सामने आए और एक युवक ने अस्पताल के गेट पर खड़े होकर अस्पताल में लगी उसकी गाड़ी पर छह के करीब फायर किए। पुलिस को घटनास्थल से एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुए थे। इस पूरे मामले की सीसीटीवी वीडियो भी सामने आई थी।

इसी तरह दूसरी घटना में 22 सितंबर को कलानौर-गुरदासपुर मार्ग पर बाबा बंदा सिंह बहादर गुरुद्वारे से थोड़ी दूर पड़ते सुंदरपुरिया मेडिकल स्टोर पर तीन नकाबपोश मोटरसाइकिल सवार युवकों ने पांच गोलियां चलाई थी। गोलियां मेडिकल स्टोर के दरवाजे के बाहर लगे शीशे पर लगी थी।