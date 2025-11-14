Language
    हेरोइन तस्करों पर बटाला पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद

    By Sunil Kumar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 03:16 PM (IST)

    बटाला पुलिस ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना शहरी पुलिस ने लवप्रीत सिंह को हेरोइन और चोरी की मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा। वहीं, थाना सदर पुलिस ने चिमन सिंह टिब्बी को हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। थाना श्री करतारपुर साहिब पुलिस ने बलकार मसीह को हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। तीनों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

    बटाला पुलिस ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सहयोगी, बटाला। पुलिस जिला बटाला के विभिन्न थानों की पुलिस ने अलग-अलग स्थानों से तीन व्यक्तियों को हेरोइन तथा चोरी के एक मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार करके उनपर मामला दर्ज किया है।

    इस संबंधी जानकारी देते हुए थाना शहरी में तैनात एसआई बलराज सिंह ने बताया कि उन्होंने साथी पुलिस कर्मचारियों सहित गश्त के दौरान हंसली पुल बैंक कलौनी नजदीक मस्जिद से लवप्रीत सिंह लव पुत्र रूप लाल वासी बागोंवाणी को तीन ग्राम हेरोइन तथा एक बिना नंबर मोटरसाइकिल जोकि चोरी का हो सकता है सहित गिरफतार करके उसपर एनडीपीएस एक्ट व चोरी के एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

    इसी तरह थाना सदर में ही तैनात एएसआई लखबीर सिंह ने बताया कि उन्होंने साथी पुलिस कर्मचारियों सहित गश्त के दौरान गांव सरूपवाली के श्मशान घाट के निकट से चिमन सिंह टिब्बी पुत्र बलदेव सिंह वासी मरड़ को हेरोइन चिपकी सिल्वर पन्नी, लाइटर तथा दस रुपये के एक नोट सहित गिरफतार करके उसपर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

    इसी तरह जानकारी देते हुए थाना श्री करतारपुर साहिब में तैनात एसएचओ एसआई गुरदर्शन सिंह ने बताया कि उन्होंने साथी पुलिस कर्मचारियों सहित टी प्वाइंट मान से बलकार मसीह उर्फ गुज्जर पुत्र मुखतार मसीह वासी मछराल थाना डेरा बाबा नानक को हेरोइन चिपकी सिल्वर पन्नी, लाइटर तथा दस रुपये के एक नोट सहित गिरफतार करके उसपर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।