हेरोइन तस्करों पर बटाला पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद

संवाद सहयोगी, बटाला। पुलिस जिला बटाला के विभिन्न थानों की पुलिस ने अलग-अलग स्थानों से तीन व्यक्तियों को हेरोइन तथा चोरी के एक मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार करके उनपर मामला दर्ज किया है। इस संबंधी जानकारी देते हुए थाना शहरी में तैनात एसआई बलराज सिंह ने बताया कि उन्होंने साथी पुलिस कर्मचारियों सहित गश्त के दौरान हंसली पुल बैंक कलौनी नजदीक मस्जिद से लवप्रीत सिंह लव पुत्र रूप लाल वासी बागोंवाणी को तीन ग्राम हेरोइन तथा एक बिना नंबर मोटरसाइकिल जोकि चोरी का हो सकता है सहित गिरफतार करके उसपर एनडीपीएस एक्ट व चोरी के एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

इसी तरह थाना सदर में ही तैनात एएसआई लखबीर सिंह ने बताया कि उन्होंने साथी पुलिस कर्मचारियों सहित गश्त के दौरान गांव सरूपवाली के श्मशान घाट के निकट से चिमन सिंह टिब्बी पुत्र बलदेव सिंह वासी मरड़ को हेरोइन चिपकी सिल्वर पन्नी, लाइटर तथा दस रुपये के एक नोट सहित गिरफतार करके उसपर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।