टर्मिनेट पुलिस कर्मचारी की नशे के कारण हुई मौत, पिता की जगह मिली थी मृतक को नौकरी

बटाला, जागरण संवाददाता। बटाला के गांधी कैंप में नशे के कारण पुलिस विभाग से टर्मिनेट सिपाही साहिल कुमार की मौत हो गई। मृतक के पिता की मौत के बाद पुलिस में साहिल को नौकरी मिली थी। लेकिन, नशा करने के कारण साहिल को विभाग ने नौकरी से टर्मिनेट कर दिया था। नशे का आदी था साहिल मृतक साहिल के मामा जसविंदर ने बताया कि साहिल के पिता राज कुमार भी पुलिस कर्मचारी थे और उनकी मौत के बाद ही साहिल को भी पुलिस में नौकरी मिली थी। साहिल पिछले काफी समय से नशा कर रहा था। जिसे सभी रिश्तेदारों और परिजन समझा चुके थे लेकिन वह नहीं माना। जिसका अंत साहिल को अपनी जान दे कर गंवाना पड़ा है। साहित दो बहनों का एकलौता भाई था गांधी कैंप में हैवी हो चुका है नशा माफिया वहीं, वार्ड के पार्षद हीरा लाल ने बताया कि गांधी कैंप में नशा माफिया काफी हैवी हो चुका है। पुलिस कई बार इलाके में रेड करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। पहले भी नशे के कारण दो मौत हो चुकी है। पुलिस को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। क्योंकि नशा युवाओं को बर्बाद कर रहा है और पूरे गांधी कैंप में नशा बिक रहा है।

