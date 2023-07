श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर के पास जल प्रवाह में दस हजार क्यूसेक की आई कमी, जल्द शुरू होगी फिर से यात्रा

Shri Kartarpur Sahib श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर के आस-पास जलस्तर कम होना शुरू हो गया है। पिछले एक घंटे में जल प्रवाह दस हजार क्यूसेक कम हुआ है। जलस्तर पूरी तरह के कम होते ही सड़क मार्ग को फिर से बहाल कर दिया जाएगा और श्री करतारपुर साहिब की यात्रा फिर से शुरू हो जाएगी। रावी दरिया में जलस्तर बढ़ने के कारण यात्रा को कुछ समय के लिए रोका है।

श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर के पास जल प्रवाह में दस हजार क्यूसेक की आई कमी

