अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, 30 अक्टूबर तक करें आवेदन; जनवरी में होगा एग्जाम

जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। एनटीए ने अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू कर दी है। योग्य उम्मीदवार 30 अक्टूबर तक आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके बाद 2 नवंबर से 4 नवंबर तक फॉर्म में सुधार किया जा सकता है। परीक्षा जनवरी 2026 में आयोजित की जाएगी, जिससे सैनिक स्कूलों में छठी और नौवीं में प्रवेश का अवसर मिलेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शैक्षणिक वर्ष 2026-2027 के लिए यह परीक्षा देश भर के सैनिक स्कूलों में प्रवेश के लिए आयोजित की जानी है। आवासीय, सैन्य-शैली के शिक्षण वातावरण की तलाश कर रहे योग्य उम्मीदवार परीक्षा के लिए आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। उम्मीदवारों को ओएमआर-आधारित प्रवेश परीक्षा देनी होगी। मेरिट सूची में शामिल होने के लिए उन्हें प्रत्येक विषय में कम से कम 25 फीसदी और कुल मिलाकर 40 फीसदी अंक प्राप्त करने होंगे। वर्तमान सैनिक स्कूलों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को इस मानदंड से छूट प्राप्त है।

एनटीए प्रत्येक स्कूल, कक्षा और श्रेणी के लिए एक मेरिट सूची तैयार करेगा। आवश्यक ई-काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से मेरिट सूची में प्राप्त रैंक ही प्रवेश का एकमात्र आधार रहेगा। ई-काउंसलिंग के माध्यम से चुने गए उम्मीदवारों का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और जाति, आयु और निवास स्थान सहित सभी मूल दस्तावेजों के लिए स्कूल की सत्यापन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी करनी होगी।