    अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, 30 अक्टूबर तक करें आवेदन; जनवरी में होगा एग्जाम

    By Gagandeep Singh Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 03:52 PM (IST)

    अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है। इच्छुक छात्र ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेज जमा कर सकते हैं। परीक्षा में गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान जैसे विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। सैनिक स्कूल की वेबसाइट पर अधिक जानकारी उपलब्ध है।

    अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू

    जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। एनटीए ने अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू कर दी है। योग्य उम्मीदवार 30 अक्टूबर तक आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके बाद 2 नवंबर से 4 नवंबर तक फॉर्म में सुधार किया जा सकता है। परीक्षा जनवरी 2026 में आयोजित की जाएगी, जिससे सैनिक स्कूलों में छठी और नौवीं में प्रवेश का अवसर मिलेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शैक्षणिक वर्ष 2026-2027 के लिए यह परीक्षा देश भर के सैनिक स्कूलों में प्रवेश के लिए आयोजित की जानी है। आवासीय, सैन्य-शैली के शिक्षण वातावरण की तलाश कर रहे योग्य उम्मीदवार परीक्षा के लिए आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। उम्मीदवारों को ओएमआर-आधारित प्रवेश परीक्षा देनी होगी। मेरिट सूची में शामिल होने के लिए उन्हें प्रत्येक विषय में कम से कम 25 फीसदी और कुल मिलाकर 40 फीसदी अंक प्राप्त करने होंगे। वर्तमान सैनिक स्कूलों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को इस मानदंड से छूट प्राप्त है।

    एनटीए प्रत्येक स्कूल, कक्षा और श्रेणी के लिए एक मेरिट सूची तैयार करेगा। आवश्यक ई-काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से मेरिट सूची में प्राप्त रैंक ही प्रवेश का एकमात्र आधार रहेगा। ई-काउंसलिंग के माध्यम से चुने गए उम्मीदवारों का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और जाति, आयु और निवास स्थान सहित सभी मूल दस्तावेजों के लिए स्कूल की सत्यापन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी करनी होगी।

    बता दें कि इन स्कूलों का उद्देश्य बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और उनमें शारीरिक, मानसिक और चरित्र के ऐसे गुण विकसित करना है। इसके अलावा कैडेटों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भेजना है। यह समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को राष्ट्र की सशस्त्र सेनाओं और अन्य प्रतिष्ठित व्यवसायों में अधिकारी के रूप में एक शानदार करियर बनाने में सक्षम बनाते हैं। स्कूल कैडेटों के सर्वांगीण विकास पर जोर देते हैं ताकि वे अपने माता-पिता और राष्ट्र की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए निरंतर कड़ी मेहनत करें।

    उम्मीदवारों को सबसे पहले एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद परीक्षा के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें। पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करने के बाद खाते में लाग इन करें। अब अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें। अब आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और श्रेणीवार आवेदन शुल्क का भुगतान करें। फॉर्म जमा करने के बाद भविष्य के संदर्भ के लिए पुष्टिकरण पृष्ठ का प्रिंट आउट निकालकर सहेज लें।