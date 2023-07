Gurdaspur: भारत-पाक सीमा पर पानी से जंग लड़ रहे BSF के जवान, रावी दरिया का जल स्तर बढ़ने से डूब गए पोस्ट

Gurdaspur भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कई दिनों से रावी दरिया में बढ़े पानी के स्तर से बीएसएफ के जाबांज जवान पानी के साथ जंग लड़ रहे है। दरिया का पानी बढ़ने से पोस्टें डूबने की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद उनके हौंसले बुलंद हैं और वह कंटीली तार के नजदीक खड़े पानी में आधुनिक हथियारों के साथ लैस होकर गश्त कर रहे है।

भारत-पाक सीमा पर पानी से जंग लड़ रहे बीएसएफ के जवान, रावी दरिया का जल स्तर बढ़ने से पोस्ट डूबीं

