Gurdaspur Weather: झमाझम वर्षा से मौसम हुआ सुहावना, किसानों के चेहरे खिले; दो दिन तक बारिश होने की संभावना

Punjab Weather Update गुरदासपुर में झमाझम बारिश से मौसम सुहावना हुआ। आसमान से राहत की बूंदे बरसी। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने अचानक मौसम में ठंडक ला दी है। मौसम विभाग के अनुसार अभी दो दिन तक वर्षा होने की संभावना है। वर्षा के कारण शहर का अधिकतम तापमान दो डिग्री गिरकर 34 पर पहुंच गया है। आने वाले दिनों में पारा और गिर सकता है।

झमाझम वर्षा से मौसम हुआ सुहावना, किसानों के चेहरे खिले

गुरदासपुर, जागरण संवाददाता: गुरदासपुर व आस-पास के लोगों का लंबे समय से वर्षा के लिए चला आ रहा इंतजार आखिर मंगलवार को खत्म हो गया। आसमान से राहत की बूंदे बरसी। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने अचानक मौसम में ठंडक ला दी है। मौसम विभाग के अनुसार अभी दो दिन तक वर्षा होने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान दो डिग्री गिरकर पहुंचा 34 पर वर्षा के कारण शहर का अधिकतम तापमान दो डिग्री गिरकर 34 पर पहुंच गया है। आने वाले दिनों में पारा और गिर सकता है। जिले के विभिन्न इलाकों में हुई वर्षा से मौसम सुहाना हो गया। ऐसे में लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। उधर, कई दिनों के बाद वर्षा होने से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। आकाश में छा गए काले बादल सुबह करीब 10.30 बजे आकाश में काले बादल छा गए। बाद में अचानक मौसम बदल गया और तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हो गई। बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। शहर के निचले इलाकों में जलभराव होने से लोगों को पानी से होकर गुजरना पड़ा। इस दौरान करीब 12 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलीं। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार वर्षा से धान की फसल को काफी फायदा होगा। खेतों में पानी की कमी देखी जा रही थी, जिसे वर्षा ने पूरा कर दिया है।

Edited By: Himani Sharma