पंजाब चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटी अकाली दल! धारीवाल में गर्जे काकी, कार्यकर्ताओं को दिया जीत का बड़ा मंत्र

संवाद सूत्र, धारीवाल। शिरोमणि अकाली दल को जमीनी स्तर पर ओर मजबूत करने और आने वाले 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी के सीनियर नेताओं और वर्करों की मीटिंग धारीवाल में हुई।

कादियां हलके के सीनियर नेता और शिरोमणि अकाली दल के महासचिव कंवलप्रीत सिंह काकी खास तौर पर मीटिंग में शामिल हुए। मीटिंग के दौरान मौजूदा राजनीतिक हालातों, और पार्टी को गांव स्तर पर मज़बूत करने तथा वर्करों को इकट्ठा करने और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति पर विचार विर्मश किया गया।

इस मौके पर कंवलप्रीत सिंह काकी ने नेताओं और वर्करों को कहा कि पार्टी की मज़बूती के लिए सभी नेताओं और वर्करों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए संगठन को ज़मीनी स्तर पर मज़बूत करने और लोगों से सीधा संपर्क बढ़ाने के लिए अभी से कोशिशें तेज़ कर देनी चाहिए।