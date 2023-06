Bus Accident in Punjab बटाला में दालम गांव के पास तेज रफ्तार बस के पलटने से 20 लोग घायल हो गए। जिनमें से 4 लोगों को हालत गंभीर होने के कारण अमृतसर के गुरु नानक अस्पताल में रेफर किया गया है। फिलहाल सभी घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। फिलहाल पुलिस घटना स्थल पर पहुच कर जांच कर रही है।

बटाला के पास बस पलटने से हुआ हादसा, 20 लोग घायल; अस्‍पताल में कराया गया भर्ती

बटाला, जागरण संवाददाता: बटाला के डेरा रोड पर स्थित दालम गांव के पास एक तेज रफ्तार बस सड़क पर पलट गई। जिस दौरान करीब 20 से 25 लोग घायल हो गए। जिनमें से 4 लोगों को हालत गंभीर होने के कारण अमृतसर के गुरु नानक अस्पताल में रेफर किया गया है। फिलहाल सभी घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। जानकारी देते हुए घायल ओम प्रकाश वासी गांव बड़खड़ जिला कांगड़ा ने बताया कि वह बस में सवार होकर बटाला से महिमा चक जा रहे थे। रास्ते में बस ड्राइवर ने अपने हेल्पर को बस पकड़वा दी और हेल्पर ने बस को काफी तेज रफ्तार चलाना शुरु कर दिया और इसी दौरान सड़क पर जा रही एक एक्टिवा को ओवरटेक करते हुए हेल्पर बस से अपना संतुलन का बैठा। जिसके बाद बस सड़क पर ही पलट गई और काफी लोग इसमें घायल हो गए फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस घटना स्थल पर पहुच कर जांच कर रही है।

