पौंग डैम से बयास दरिया में छोड़ा गया 20 हजार क्यूसिक पानी, प्रशासन ने दरिया के पास रहते लोगों को किया चौकस

Gurdaspur पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश के कारण डैम में पानी का स्तर बढ़ गया है। जल स्रोत विभाग के कैनाल डिवीजन तलवाड़ा के कार्यकारी इंजीनियर ने अपने पत्र के माध्यम से जिला प्रशासन को सूचित किया है कि आज सुबह 10 बजे डैम से 20 हजार क्यूसेक पानी ब्यास दरिया में छोड़ा गया है। जिसका व्यास दरिया के पानी का स्तर बढ़ जाएगा।

पौंग डैम से बयास दरिया में छोड़ा गया 20 हजार क्यूसिक पानी : जागरण

गुरदासपुर, जागरण संवाददाता: गत कुछ दिनों से पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश के कारण डैमों में पानी का स्तर बढ़ गया है। इसी तरह ब्यास दरिया पर बने पौंग डैम में भी पानी का स्तर बढ़ा हुआ है। डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर डॉ हिमांशु अग्रवाल ने बताया कि जल स्रोत विभाग के कैनाल डिवीजन तलवाड़ा के कार्यकारी इंजीनियर ने अपने पत्र के माध्यम से जिला प्रशासन को सूचित किया है कि आज सुबह 10 बजे डैम से 20 हजार क्यूसेक पानी ब्यास दरिया में छोड़ा गया है। जिसका व्यास दरिया के पानी का स्तर बढ़ जाएगा। उन्होंने बताया कि ब्यास दरिया के पास बसे लोगों को चौकस करते हुए कहा कि वह दरिया के किनारे से दूर सुरक्षित जगह पर ही रहे। उन्होंने दरिया ब्यास के किनारे रहते गुर्जर भाईचारे को भी अपील की है कि वह अपने माल पशु सहित दरिया ब्यास के किनारे से दूर सुरक्षित जगह पर चले। मुश्किल आने पर हेल्पलाइन नंबर पर करें कॉल उन्होंने कहा कि किसी को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है जिला प्रशासन की ओर से किसी भी संभावित बाढ़ के खतरे से निपटने के लिए पूरे प्रबंध किए हुए हैं। यदि किसी को कोई मुश्किल आती है जहां पानी का स्तर ज्यादा बढ़ जाता है तो वह जिला प्रशासन के फ्लड कंट्रोल रूम नंबर 01874-266376 या कंट्रोल रूम के हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1852 पर संपर्क कर सकते हैं।

Edited By: MOHAMMAD AQIB KHAN