गुरदासपुर: ग्रेनेड हमले में घायल सपना का हाल जानने पहुंचे सांसद सुखजिंदर रंधावा, जल्द स्वस्थ होने की कामना की

संवाद सहयोगी, गुरदासपुर। थाना सिटी के बाहर मंगलवार की रात हुए ग्रेनेड हमले में घायल सपना शर्मा से मिलने और उनका हालचाल जानने के लिए सांसद सुखजिंदर रंधावा और विधायक बरिंदरमीत सिंह पाहड़ा रविवार को उनके घर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सपना शर्मा के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इस मौके पर उन्होंने पुलिस पर मामले को दबाने का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है।

सांसद रंधावा ने कहा कि घायल सपना शर्मा की मेडिकल जांच के बाद यह साबित हो गया है कि ग्रेनेड के छर्रे अभी भी उनके शरीर में मौजूद हैं, जिनकी संख्या काफी अधिक है। उन्होंने पुलिस पर जमकर निशाना साधा।

उन्होंने कहा कि भले ही पुलिस इस मामले को दबाने में लगी हुई है, लेकिन मरीज के शरीर में ग्रेनेड के छर्रे मिलने से अब यह साफ हो गया है कि थाना सिटी के बाहर वास्तव में ग्रेनेड हमला हुआ था। यह बात समझ से परे है कि पुलिस इस मामले को दबाने का प्रयास क्यों कर रही है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। वर्तमान सरकार अपराधियों पर नकेल कसने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। आए दिन हो रही ऐसी घटनाएं लोगों की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं।