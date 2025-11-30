गुरदासपुर: ग्रेनेड हमले में घायल सपना का हाल जानने पहुंचे सांसद सुखजिंदर रंधावा, जल्द स्वस्थ होने की कामना की
गुरदासपुर में ग्रेनेड हमले में घायल सपना शर्मा से मिलने सांसद रंधावा और विधायक पाहड़ा पहुंचे। रंधावा ने पुलिस पर मामले को दबाने का आरोप लगाया और कहा कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था चरमरा गई है। उन्होंने सरकार को अपराधियों पर नियंत्रण रखने में विफल बताया।
संवाद सहयोगी, गुरदासपुर। थाना सिटी के बाहर मंगलवार की रात हुए ग्रेनेड हमले में घायल सपना शर्मा से मिलने और उनका हालचाल जानने के लिए सांसद सुखजिंदर रंधावा और विधायक बरिंदरमीत सिंह पाहड़ा रविवार को उनके घर पहुंचे।
इस दौरान उन्होंने सपना शर्मा के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इस मौके पर उन्होंने पुलिस पर मामले को दबाने का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है।
सांसद रंधावा ने कहा कि घायल सपना शर्मा की मेडिकल जांच के बाद यह साबित हो गया है कि ग्रेनेड के छर्रे अभी भी उनके शरीर में मौजूद हैं, जिनकी संख्या काफी अधिक है। उन्होंने पुलिस पर जमकर निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि भले ही पुलिस इस मामले को दबाने में लगी हुई है, लेकिन मरीज के शरीर में ग्रेनेड के छर्रे मिलने से अब यह साफ हो गया है कि थाना सिटी के बाहर वास्तव में ग्रेनेड हमला हुआ था। यह बात समझ से परे है कि पुलिस इस मामले को दबाने का प्रयास क्यों कर रही है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। वर्तमान सरकार अपराधियों पर नकेल कसने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। आए दिन हो रही ऐसी घटनाएं लोगों की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं।
वहीं, विधायक बरिंदरमीत सिंह पाहड़ा ने स्थिति को और गंभीर बताते हुए कहा कि एक तरफ तो पुलिस इस ग्रेनेड हमले को मानने को तैयार नहीं है, वहीं दूसरी ओर आतंकी पोस्टें डालकर धमकियां दे रहे हैं।
यह स्थिति बेहद खतरनाक है। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन और सरकार इसी तरह सच्चाई से मुंह मोड़ती रही तो पंजाब रहने लायक नहीं रहेगा। लोगों का जीवन दूभर हो जाएगा।
