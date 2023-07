Punjab: उज्ज और रावी दरिया में डेढ़ लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट

Punjab पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश के कारण दरियाओं और नालों में पानी का स्तर बढ़ गया है। बुधवार सुबह एक बार फिर उज्ज और रावी दरिया में ढाई लाख से अधिक क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। डीसी ने दरिया के पास रहते लोगों को सावधान करते हुए कहा कि वह बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहे और साथ ही अपने जानवर अधिक सुरक्षित जगह पर ले जाएं।

उज्ज और रावी दरिया में ढाई लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा : जागरण

HighLights लगातार बारिश से दरियाओं और नालों में पानी का स्तर बढ़ा दरिया के पास रहते लोगों को सावधान रहने की सलाह बाढ़ जैसी स्थिति होने पर कंट्रोल रूम पर कर दें जानकारी

गुरदासपुर / कलानौर / बहरामपुर, जागरण टीम: पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश के कारण दरियाओं और नालों में पानी का स्तर बढ़ गया है। जिसके तहत बुधवार सुबह एक बार फिर से उज्ज और रावी दरिया में ढाई लाख से अधिक क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इस संबंधी जानकारी देते हुए ड्रेन विभाग के एक्सियन दिलप्रीत सिंह ने बताया कि सभी गेट खोल दिए गए हैं और 8 बजे के करीब मकोड़ा पत्तन पर ढाई लाख से अधिक क्यूसेक पानी मापा गया है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन पर ड्रेन पूरी तरह से चौकस है। डीसी डॉ हिमांशु अग्रवाल ने उज्ज दरिया ने दरिया में 171797 क्यूसेक पानी छोड़ने संबंधी जानकारी दी थी और कहा था कि सुबह 8 बजे मकोड़ा पतन के पास रावी में आ मिलेगा और उसे 2 घंटे के बाद करीब 10 बजे धर्मकोट पतन, घचनेवाल डेरा बाबा नानक तक पहुंच जाएगा। बाढ़ जैसी स्थिति होने पर कंट्रोल रूम पर दें सूचना डीसी ने दरिया के पास रहते लोगों को सावधान करते हुए कहा कि वह बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहे और साथ ही अपने जानवर अधिक सुरक्षित जगह पर ले जाएं। किसी भी बाढ़ जैसी स्थिति की जानकारी जिला प्रशासन के कंट्रोल रूम के टोल फ्री नंबर 1800-180-1852 या फ्लड कंट्रोल रूम नंबर 01874-266376 पर दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन बाढ़ जैसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

