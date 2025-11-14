बटाला में नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने का मामला, आरोपी युवक पर केस दर्ज

संवाद सहयोगी, बटाला। थाना सिविल लाइन की पुलिस ने एक व्यक्ति की शिकायत पर उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर उसे भगा ले जाने के आरोप में एक युवक पर मामला दर्ज किया है। इस संंबंधी जानकारी देते हुए एएसआई बिंदू कुमारी ने बताया कि



थाना में आकर एक व्यक्ति ने शिकायत की उसकी बेटी जो बटाला के एक निजी स्कूल की छात्रा है जिसकी आयु करीब साढ़े पंद्रह वर्ष है वह घर में अकेली थी कि जब उसका बेटा दोपहर को घर आया तो उसकी बहन उसे घर में नहीं मिली कि उसने मुझे बताया और हमने अपने तौर पर कई जगह पूछताछ की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला कि अब उन्हें पता चला है कि उसकी नाबालिग बेटी को शहिबाज सिंह पुत्र गुरमीत सिंह वासी उधोनंगल बहला फुसलाकर कहीं ले गया है। इस संबंध में थाना सिविल लाइन में उक्त आरोपी पर मामला दर्ज कर लिया गया है।