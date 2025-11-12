पंजाब में जग्गू भगवानपुरिया गैंग पर पुलिस का तगड़ा वार, विदेशी हैंडलर अमृत दाल का गुर्गा धराया; दो हाईटेक पिस्तौल बरामद
पंजाब में गैंगस्टर विरोधी टास्क फोर्स और बटाला पुलिस ने संयुक्त अभियान में जग्गू भगवानपुरिया गैंग के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया है। आरोपित के कब्जे से दो आधुनिक पिस्तौल बरामद की गई हैं। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपित विदेशी हैंडलर अमृत दालम के निर्देशों पर काम कर रहा था। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, बटाला। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार पंजाब को एक सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए गैंगस्टर विरोधी टास्क फोर्स पंजाब ने बटाला पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में जग्गू भगवानपुरिया गैंग के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया है।
आरोपित के कब्जे से दो आधुनिक पिस्तौल बरामद की गई हैं। यह जानकारी डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने अपने सोशल मीडिया हेंडल पर दी।
गिरफ्तार किए गए आरोपित की पहचान गुरलव सिंह उर्फ लव रंधावा निवासी उजागर नगर, बटाला के रूप में हुई है। बरामद हथियारों में एक जिगाना पिस्तौल मैगजीन और तीन जिंदा कारतूस और एक .30 बोर पिस्तौल , दो मैगजीन और 13 जिंदा कारतूस शामिल हैं।
डीजीपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपित अपने विदेशी हैंडलर अमृत दालम के निर्देशों पर काम कर रहा था। उन्होंने कहा कि मामले के अन्य तार जोड़ने के लिए आगे की जांच जारी है।
आपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए एजीटीएफ के एडीजीपी प्रमोद बान ने बताया कि पुख्ता सूचना पर कार्रवाई करते हुए डीएसपी एजीटीएफ राजन परमींदर के नेतृत्व में एजीटीएफ की टीमों ने बटाला पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई के दौरान बटाला के 60-फुटी सड़क कादियां रोड के टी-प्वाइंट से आरोपित को गिरफ्तार किया है।
एसएसपी बटाला सुहैल कासिम मीर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित गुरलव उर्फ लव रंधावा का आपराधिक रिकार्ड है और वह असला एक्ट, चोरी-ठगी और मानव जीवन को खतरे में डालने के मामलों में शामिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आगे की जांच जारी है। इसे लेकर बटाला सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है।
