Punjab Flood: बाढ़ में डूबी भारत-पाक सीमा, पानी में हो रही बॉर्डर की निगरानी; जवान हर जोखिम उठाने को तैयार

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जाबांज जवान पानी के बीच न सिर्फ गश्त कर रहे हैं बल्कि दुश्मन की हर नापाक हरकत पर पैनी नजर भी रख रहे हैं। भारत-पाक सीमा के साथ करीब 15 किमी क्षेत्र में रावी दरिया बहता है। यह मकौड़ा आदियां चंदू वडाला रोसा मोमनपुर नंगली घाट धर्मकोट आदि जगहों से गुजरता है। रावी दरिया चुगावां के गांव लोधी गुज्जर से पाकिस्तान में प्रवेश करता है।

Punjab Flood: बाढ़ में डूबी भारत-पाक सीमा, पानी में हो रही बॉर्डर की निगरानी

