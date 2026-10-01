देह व्यापार से मना करने पर पति की हैवानियत, तेजाब डालकर पत्नी को जलाया; महिला बोली- कई सालों से करवा रहा था गंदा काम

जागरण संवाददाता, बटाला (गुरदासपुर)। गादड़ियां गांव में एक विवाहिता ने अपने पति पर तेजाब डाल कर जलाने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि उसका पति उसे देह व्यापार का धंधा करने के लिए जबरदस्ती भेजता है। मना करने पर पति रोज उसके साथ मारपीट करता है। जिस कारण वह अपने पति से अलग होने चाहती है।

अपने पति की मारपीट से दुखी हो कर वह घर छोड़ कर चली गई थी। अपने गुजारे के लिए वह लोगों के घरों में काम कर रही है। महिला ने बताया कि उसकी शादी करीब बारह साल पहले चांदी के साथ हुई थी। शादी के बाद उनके एक बेटा हुआ था। अपने पति चांदी पर आरोप लगाते हुए महिला ने कहा कि उसका पति उसे जबरदस्ती देह व्यापार में पिछले कई सालों से धकेल रहा है। जब भी वह चांदी को मना करती है तो उसके साथ मारपीट करता है।

दो बार जलाने की कोशिश अब तक चांदी उसको दो बार पेट्रोल डाल कर जलाने की कोशिश कर चुका है। हर बार वह किसी तरह चांदी से छूट कर बचती रही है। लेकिन मेरा पति चांदी मेरे साथ अक्सर ही मारपीट करता रहता है। 18 सितंबर को भी मेरा पति चांदी ने मेरे साथ मारपीट की थी। जिस कारण वह घर छोड़ कर चली गई थी। जिसके बाद जानकारपरगट और बीर ने पंचायत में तलाक लिए धोखे से बुलाया था।

जिस दौरान वह बुधवार को जबआटो से उतर रही थी तो चांदी ने आटो से उतार कर जबरदस्ती अपने घर ले गया। इस दौरान चांदीने मेरे साथ मारपीट की और तेजाब डाल कर जला दिया। वहीं आरोपित चांदी ने सभी आरोपों का नकारते हुए कहा कि उसकी तरफ से अपनी पत्नी के साथ छोटा मोटा झगड़ा जरूरत रहता था। लेकिन उसने कभी न तो अपनी पत्नी को जलाने का प्रयास किया और न ही तेजाब डाला है।

अमृतसर रेफर पता नहीं क्यों उसकी पत्नी उस पर इस तरह का आरोप लगा रही है। सिविल अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि उनके पास बर्न केस आया है। घायल की बाजू, छाती और चेहरे पर जलने के निशान हैं। हादसा कल का बताया जा रहा है, लेकिन अस्पताल में इलाज के लिए आज मरीज आया है।