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गुरदासपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद! नशा तस्करों की सूचना देने पर पुलिस कांस्टेबल और उसकी बहन को पीटा

By Digital Desk Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
Updated: Tue, 01 Sep 2026 09:15 PM (IST)

गुरदासपुर में बब्बेहाली मेले से लौटते समय एक पुलिस कांस्टेबल पर उसके ही गांव के नशा तस्करों ने तेजधार हथियारों से हमला कर दिया।

नशा तस्करों की सूचना देने पर पुलिस कांस्टेबल और उसकी बहन को पीटा।

नशा तस्करों की सूचना देने पर पुलिस कांस्टेबल और उसकी बहन को पीटा।

HighLights

  1. कांस्टेबल पर नशे के धंधे से जुड़े लोगों ने हमला किया

  2. बब्बेहाली मेले से लौटते समय बहन के साथ हुए घायल

  3. पुलिस को नशा तस्करों की सूचना देने पर हुआ हमला

जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। बब्बेहाली छिंज मेले से ड्यूटी खत्म करके अपनी बहन के साथ मोटरसाइकिल पर वापस घर जाते समय पुलिस कांस्टेबल पर उसके ही गांव के कुछ लोगों ने तेजधार हथियारों से हमला कर दिया।

मारपीट के दौरान पीड़ित पुलिस कर्मचारी की बहन को भी चोटें आई हैं। दोनों को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पीड़ित कर्मचारी का आरोप है कि उस पर हमला करने वाले आरोपित नशे का धंधा करते हैं, जिसकी सूचना उसने पुलिस को दी थी।

हालांकि, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन उक्त लोगों ने उसी रंजिश में उस पर हमला किया और बीच-बचाव करने आई उसकी बहन को भी घायल कर दिया। सिविल अस्पताल में भर्ती गांव मुस्तफाबाद निवासी कांस्टेबल करनप्रीत सिंह ने बताया कि बब्बेहाली छिंज मेले से ड्यूटी खत्म होने के बाद वह मंगलवार शाम को अपनी बहन बलजिंदर कौर के साथ बब्बेहाली अड्डे से गुजर रहा था।

इस दौरान तीन-चार युवकों ने उसकी मोटरसाइकिल रोक ली और हमला कर दिया। हमले के दौरान कांस्टेबल और उसकी बहन गंभीर रूप से घायल हो गए। करनप्रीत सिंह ने बताया कि उसने गांव में नशा बेचने वाले तस्करों की सूचना पुलिस अधिकारियों को दी थी।

उसका दावा है कि इसी बात को लेकर नशा तस्कर पहले से ही उससे नाराज थे और इसी रंजिश के तहत उस पर हमला किया गया। उधर, पुलिस अधिकारी हरमिंदर सिंह ने बताया कि आरोपितों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।