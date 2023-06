Gurdaspur News: ड्रोन से किया शहर का सर्वे, शुक्रवार को शिवा रिजॉर्ट के पास लगेगा रेहड़ी मार्केट

रेहड़ी मार्केट शनिवार से शिवा रिजॉर्ट के पास खाली पड़ी जगह पर शिफ्ट कर दी जाएगी। इसके बावजूद अगर शहर में जाम की स्थिति पैदा होती है तो उससे निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने ड्रोन के माध्यम से शहर की व्यस्त सड़कों का निरीक्षण किया। डीएसपी ट्रैफिक ओंकार सिंह और ट्रैफिक इंचार्ज अजय शर्मा के नेतृत्व में टीम ने शहर में शुक्रवार को विशेष सर्वे अभियान चलाया।

ड्रोन से किया शहर का सर्वे, शुक्रवार को शिवा रिजॉर्ट के पास लगेगा रेहड़ी मार्केट

गुरदासपुर, जागरण संवाददाता। रेहड़ी मार्केट शनिवार से शिवा रिजॉर्ट के पास खाली पड़ी जगह पर शिफ्ट कर दी जाएगी। इसके बावजूद अगर शहर में जाम की स्थिति पैदा होती है तो उससे निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने ड्रोन के माध्यम से शहर की व्यस्त सड़कों का निरीक्षण किया। डीएसपी ट्रैफिक ओंकार सिंह और ट्रैफिक इंचार्ज अजय शर्मा के नेतृत्व में टीम ने शहर में शुक्रवार को विशेष सर्वे अभियान चलाया। ट्रैफिक व्यवस्था हो रही बाधित डीएसपी ओंकार सिंह का कहना है कि एसएसपी दयामा हरीश कुमार ओम प्रकाश के निर्देश पर शहर के व्यस्त चौकों को जाम से बचाने के लिए पुलिस टीम के साथ निरीक्षण किया गया है। इस दौरान पता चला है कि ई-रिक्शा की गलत पार्किंग की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था बाधित हो रही है। जाम से निपटने के लिए चलाया अभियान शहर के हनुमान चौक, लाइब्रेरी चौक, अमावाड़ा चौक, बाटा चौक आदि का सर्वे किया गया है। ज्ञात रहे कि शनिवार को शहर की रेहड़ी मार्केट को मेहर चंद रोड पर स्थित ढाब के पास शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके चलते शहर के अधिकतर व्यस्त चौक खाली होने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा होती है तो उसे रोकने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से पहले से ही सर्वे करवाया जा रहा है ताकि जाम लगने की स्थिति से निपटा जा सके। ज्ञात रहे कि शहर के अंदर अधिकतर स्कैनिंग सेंटरों में एंबुलेंस तक जाने के लिए भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कई बार जाम की स्थिति पैदा होने से मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालात यह बन जाते हैं कि लोग एक दूसरे को कोसते हुए दिखाई देते हैं। उधर दूसरी तरफ तिबड़ी रोड पर अंडर ब्रिज का काम मुकम्मल हो चुका है, जिसे कुछ ही दिनों में खोला जा सकता है।

