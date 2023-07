Gurdaspur News पंजाब के गुरदासपुर में धमका कर नाबालिग के साथ युवक दुष्‍कर्म करता रहा। पीड़िता के गर्भवती होने पर इस बात का राज खुल गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच अधिकारी इंस्पेक्टर पुष्पा देवी ने बताया कि आरोपित साजन मसीह को धारा 376 506 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है।

धमका कर नाबालिग के साथ करता रहा दुष्कर्म, गर्भवती होने पर खुला राज; पॉक्‍सो एक्‍ट के तहत केस दर्ज

Your browser does not support the audio element.

गुरदासपुर, जागरण संवाददाता: थाना कलानौर के तहत आते गांव में रहने वाला युवक नाबालिगा को धमका कर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता के गर्भवती होने पर इस बात का राज खुल गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। बेटी पिछले कई दिनों से सहमी हुई थी थाना के तहत आते गांव के रहने वाले पीड़िता के पिता ने बताया कि उनकी बेटी पिछले कुछ दिनों से सहमी हुई थी। उसकी माता ने उससे इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि जब वह अपने स्कूल जाती थी तो आरोपित रास्ते में उसके साथ छेड़छाड़ करता था। इसका विरोध करने पर वह उसे जान से मारने की धमकियां देता था। पॉक्‍सो एक्‍ट के तहत मामला दर्ज जब उसके परिजन घर से बाहर जाते थे तो आरोपित उसे अकेली देखकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता था। यह सिलसिला लगातार चलता रहा। इस दौरान उनकी बेटी गर्भवती हो गई। मामले की जांच अधिकारी इंस्पेक्टर पुष्पा देवी ने बताया कि आरोपित साजन मसीह को धारा 376, 506 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है।

Edited By: Himani Sharma