Gurdaspur Crime: पहले महिला दुकानदार के साथ मारपीट, फिर किया हवाई फायर; पुलिस ने दर्ज की FIR

पंजाब के गुरदासपुर में क्राइम का ग्राफ लगातार ऊपर की ओर जा रहा है। बदमाश खुलेआम लड़ाई-झगड़ा कर रहे हैं और फायरिंग कर रहे हैं। ताजा घटना कल्याणपुर गांव में हुई है। यहां मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए व्यक्ति ने पहले महिला दुकानदार के साथ मारपीट की और फिर हवाई फायर कर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पहले महिला दुकानदार के साथ मारपीट, फिर किया हवाई फायर

गुरदासपुर, जागरण संवाददाता। गांव कल्याणपुर में मोटरसाइकिल सवार युवक ने पहले महिला दुकानदार के साथ हाथापाई की और जब उसके रिश्तेदार उसे छुड़ाने के लिए आगे आए तो बंदूक से हवा में फायर कर फरार हो गया। थाना धारीवाल पुलिस ने आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। रश्मि बाला पत्नी वीर प्रताप सिंह निवासी सामने श्री गुरु तेग बहादुर इंटरनेशनल स्कूल ने बताया कि वह घर के पास ही नूर बेकरी के नाम से दुकान चलाती है। वह अपनी दुकान पर ही मौजूद थी। इस दौरान एक युवक अपना मोटरसाइकिल बाहर खड़ा कर दुकान पर आया। उसने उससे खाने का सामान मांगा, जो उस समय खत्म हो चुका था। तैश में आया युवक और शुरू कर दी मारपीट रश्मि ने बताया कि इसी को लेकर वह युवक तैश में आ गया और उसने उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। उसके जेठ व जेठानी उसे छुड़ाने के लिए आगे आए तो आरोपित ने अपनी बंदूक निकालकर हवा में फायर कर दिया और मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया। बाइक बरामद, आरोपित फरार मामले के जांच अधिकारी एएसआई जगदीश सिंह ने बताया कि आरोपित सतवंत सिंह उर्फ काका निवासी मूलियांवाल, थाना सदर बटाला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपित का मोटरसाइकिल बरामद कर लिया है, जबकि उसकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

