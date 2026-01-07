ठंड का कहर: पंजाब में एक माह के मासूम की निमोनिया से मौत, परिवार का रो-रोकर बुरा हाल

जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। गुरदासपुर के अंतर्गत आते कस्बा कलानौर के गांव खासा में कड़ाके की ठंड एक मासूम की जिंदगी ले ली। यहां एक माह के बच्चे प्रभनूर सिंह की ठंड और निमोनिया के कारण मौत हो गई। घटना के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजन अभी भी इस सदमे से उबर नहीं पा रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, मृतक बच्चे प्रभनूर सिंह के पिता कुलबीर सिंह उसे रात में दूध पिलाकर सोए थे। परिवार के अनुसार, ठंड से बचाव के लिए कमरे में रूम हीटर भी लगाया गया था और बच्चे को गर्म कपड़ों में लपेटा गया था। हालांकि रात में कुछ समय बाद बच्चे के शरीर में कोई हरकत नहीं दिखाई दी। घबराकर परिजन तुरंत उसे कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर कलानौर लेकर पहुंचे।