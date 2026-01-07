ठंड का कहर: पंजाब में एक माह के मासूम की निमोनिया से मौत, परिवार का रो-रोकर बुरा हाल
जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। गुरदासपुर के अंतर्गत आते कस्बा कलानौर के गांव खासा में कड़ाके की ठंड एक मासूम की जिंदगी ले ली। यहां एक माह के बच्चे प्रभनूर सिंह की ठंड और निमोनिया के कारण मौत हो गई। घटना के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजन अभी भी इस सदमे से उबर नहीं पा रहे हैं।
जानकारी के अनुसार, मृतक बच्चे प्रभनूर सिंह के पिता कुलबीर सिंह उसे रात में दूध पिलाकर सोए थे। परिवार के अनुसार, ठंड से बचाव के लिए कमरे में रूम हीटर भी लगाया गया था और बच्चे को गर्म कपड़ों में लपेटा गया था। हालांकि रात में कुछ समय बाद बच्चे के शरीर में कोई हरकत नहीं दिखाई दी। घबराकर परिजन तुरंत उसे कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर कलानौर लेकर पहुंचे।
ड्यूटी पर तैनात बच्चों के माहिर डाॅ. विशाल जग्गी ने जांच की और बताया कि बच्चा पहले ही दम तोड़ चुका था। डॉक्टर जग्गी के अनुसार, बच्चे की मौत का कारण निमोनिया है, जो इस भीषण ठंड के मौसम में छोटे बच्चों के लिए बेहद खतरनाक साबित होता है।
इस ठंड में बच्चों का रखें खास ध्यान
डॉक्टर ने बताया कि इस मौसम में नवजात और छोटे बच्चों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि माताओं को अपने बच्चों को गोद की गर्माहट में रखना चाहिए और सोते समय बच्चों को दूध नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि इससे अचानक सांस रुकने जैसी स्थिति भी बन सकती है।
डॉक्टर ने यह भी सलाह दी कि माताएं बच्चों को केवल अपना दूध पिलाएं और उन्हें पूरी तरह गर्म कपड़ों में लपेटकर रखें, ताकि ठंड का असर कम हो। इस घटना ने क्षेत्र में ठंड के बढ़ते खतरे को फिर उजागर कर दिया है।
