युवती से अत्याचार करने के मामले में थाना प्रभारी सहित चार पुलिस अधिकारी सस्पेंड, जिले से बाहर भेजने के भी आदेश

Gurdaspur Crime पंजाब के गुरदासपुर में युवती से अत्‍याचार करने के मामले में थाना प्रभारी सहित चार पुलिस अध‍िकारी सस्‍पेंड कर दिए गए। सस्पेंड किए गए अधिकारियों में एसएचओ गुरमीत सिंह एएसआई मंगल सिंह एएसआई अश्वनी कुमार और जज का गनमैन सरवन सिंह शामिल है। सरवन सिंह के अलावा शेष तीन पुलिस अधिकारियों को डयूटी के लिए जिले से बाहर भेजने के आदेश भी दिए गए।

युवती से अत्याचार करने के मामले में थाना प्रभारी सहित चार पुलिस अधिकारी सस्पेंड

Your browser does not support the audio element.

गुरदासपुर, जागरण संवाददाता: जज के घर चोरी के मामले में संदेह के आधार पर पकड़ी युवती को अवैध हिरासत में रखकर उस पर अत्याचार करने के आरोप के तहत थाना सिटी के प्रभारी सहित चार पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। यह आदेश शनिवार दोपहर को एसएसपी गुरदासपुर द्वारा जारी किए गए। सस्पेंड किए गए अधिकारियों में एसएचओ गुरमीत सिंह, एएसआई मंगल सिंह, एएसआई अश्वनी कुमार और जज का गनमैन सरवन सिंह शामिल है। सरवन सिंह के अलावा शेष तीन पुलिस अधिकारियों को डयूटी के लिए जिले से बाहर भेजने के आदेश भी दिए गए। पुलिस हिरासत में लेकर थर्ड डिग्री किया आत्‍याचार गौरतलब है कि जज के घर सफाई काम करने वाली युवती ने आरोप लगाए थे कि उसे पूरी तरह अवैध हिरासत में रखकर पुलिस ने थर्ड डिग्री देते हुए कपड़े फाड़े और करंट भी लगाया। इस घटना के विरोध में अलग अलग संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे है। गत शुक्रवार को उक्त पुलिस मुलाजिमों को लाइन जाहिर किया गया था। मगर विरोध का सिलसिला फिर भी बंद न हुआ तो शनिवार को उच्चाधिकारियों को सस्पेंड करने की कार्रवाई करनी पड़ी।

Edited By: Himani Sharma