Gurdaspur Crime: पहले जबरन बनाए शारीरिक संबंध, फिर कराया गर्भपात; इन्फेक्शन से युवती की मौत

Gurdaspur Crime गुरदासपुर के थाना दीनानगर के तहत आते गांव की रहने वाली युवती के साथ पहले आरोपित ने जबरन शारीरिक संबंध बनाए और फिर प्रेग्नेंट होने पर युवती का गर्भपात करा दिया। गर्भपात के दौरान युवती के पेट में इंफेक्शन हो गया जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

पहले जबरन बनाए शारीरिक संबंध, फिर कराया गर्भपात; इन्फेक्शन से युवती की मौत

गुरदासपुर, जागरण संवाददाता। थाना दीनानगर के तहत आते गांव की रहने वाली युवती के साथ पहले आरोपित ने जबरन शारीरिक संबंध बनाए और प्रेग्नेंट होने पर युवती का गर्भपात करा दिया। गर्भपात के दौरान युवती के पेट में इंफेक्शन हो गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जबरन बनाए शारीरिक संबंध थाना के तहत आते गांव की रहने वाली 21 वर्षीय युवती के पिता ने बताया कि आरोपित पास्टर जश्न गिल निवासी अब्बलखैर के घर पर चर्चा होने के कारण उनके परिवार का वहां आना-जाना था। आरोपित ने उसकी बेटी के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। फिर कराया गर्भपात इस दौरान वह गर्भवती हो गई। पास्टर ने इस हरकत को छिपाने के लिए आरोपित सतिंदरजीत कौर उर्फ नर्स उर्फ बब्बली से उसकी बेटी का गर्भपात करा दिया। गर्भपात सही ढंग से न होने के कारण उसके पेट में इंफेक्शन हो गई। अमृतसर के अस्पताल में हुई मौत उसके इलाज के लिए गुरु नानक देव अस्पताल अमृतसर में दाखिल कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मामले की जांच अधिकारी एसआई अमनदीप कौर ने बताया कि आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश में छापेमारी शुरू कर दी गई है।

Edited By: Nidhi Vinodiya