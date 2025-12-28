गुरदासपुर में घनी धुंध का कहर, बीमार पोते को अस्पताल ले जा रहे दादा की सड़क हादसे में मौत; माता-पिता घायल

संवाद सहयोगी, दीनानगर। शनिवार की देर रात को दीनानगर-बहरामपुर रोड पर गांव अवांखा के पास हुए एक सड़क हादसे में दो साल के बीमार बच्चे को इलाज के लिए लेकर जा रहे एक परिवार की कार के साथ हुए सड़क हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कार में सवार दो और लोग गंभीर जख्मी हो गए।

रात के अंधेरे में घनी धुंध होने के चलते यह दर्दनाक हादसा घटित हुआ है। मृतक की पहचान राजपाल सिंह (60) निवासी रंगड़पिंडी थाना बहरामपुर के रुप में हुई है, जबकि घायलों में मृतक राजपाल सिंह का बेटा सौरव सलारिया और बहू भारती सलारिया शामिल है।

जानकारी के मुताबिक शनिवार की देर रात को रंगड़पिंडी निवासी सौरव सलारिया के दो साल के बेटे की तबीयत अचानक खराब होने के चलते सौरव सलारिया, उसकी पत्नी भारती सलारिया और पिता राजपाल सिंह करेटा कार में सवार होकर अपने गांव रंगड़पिंडी से दीनानगर की ओर आ रहे थे।

रात करीब 12 बजे जब उनकी कार गांव अवांखा के पास स्थित तारा फैक्ट्री के पास पहुंची तो तीखा मोड़ और घनी धुंध के चलते कार का संतुलन बिगड़ गया और कार अनियंत्रित होकर एक जिम की दीवार के साथ जोरदार तरीके से टकरा गई।

हादसे की जोरदार अवाज से निकट घरों के लोग भी उठ गए और मौके पर पहुंच कर घायलों राजपाल सिंह, सौरव सलारिया और भारती सलारिया को इलाज के लिए पठानकोट के एक निजी अस्पताल में पहुंचाया गया, मगर राजपाल की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। जबकि सौरव सलारिया के गंभीर चोटें लगने से उसे इलाज के लिए अमृतसर भेज दिया गया है।

नकारा साबित हुए 108 और 112 हेल्पलाइन नंबर गत रात गांव अवांखा के पास हुए हादसे के बाद मौके पर पहुंचे लोगों का आरोप है कि घायलों की सहायता के लिए 108 और 112 हेल्पलाइन नंबरों पर कई बार फोन किया ताकि घायलों को समय पर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जा सके, मगर बार-बार फोन करने के बावजूद भी दोनों हेल्पलाइन नंबरों पर किसी ने भी फोन नहीं उठाया।