पंजाब के गुरदासपुर में गलत साइड से आ रही स्‍कूटी ने मोटरसाइकिल को टक्‍कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार गंभरी रूप से जख्‍मी हो गया जिसकी इलाज के बाद मौत हो गई। पुलिस ने आरोपित स्कूटरी चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दिलबाग पुत्र बारा राम निवासी विर्क ने बताया कि उसका बेटी जसपाल अपने मोटरसाइकिल पर सवार होकर गांव भोजराज से अपने घर जा रहा था।

तेज रफ्तार स्‍कूटी ने मोटरसाइकिल को मारी टक्‍कर, हादसे में एक की मौत

Your browser does not support the audio element.

गुरदासपुर, जागरण संवाददाता: गांव भंडाल के पास तेज रफ्तार स्‍कूटी ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। थाना घु्म्मन कलां पुलिस ने आरोपित स्‍कूटी चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दिलबाग पुत्र बारा राम निवासी विर्क ने बताया कि उसका बेटी जसपाल अपने मोटरसाइकिल पर सवार होकर गांव भोजराज से अपने घर जा रहा था। गलत साइड से आकर मोटसाइकिल को मारी टक्‍कर गांव भंडाल के पास पहुंचने पर तेज रफ्तार स्‍कूटी ने लापरवाही से गलत साइड से आकर उसके मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में जसपाल गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए अमृतसर के निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले के जांच अधिकारी एसआइ सतनाम सिंह ने बताया कि आरोपित स्‍कूटी चालक प्रदीप सिंह निवासी कलेर कलां थाना सेखवां के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है।

Edited By: Himani Sharma