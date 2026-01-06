पंजाब: गुरदासपुर में ग्रेनेड मिलने से हड़कंप, बीएसएफ-पुलिस की ज्वाइंट टीम ने किया जब्त

जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। पंजाब में गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और पंजाब पुलिस की टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान एक ग्रेनेड बरामद किया है। इस घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।

बीएसएफ के अधिकारियों के अनुसार, बीएसएफ के खूफिया विभाग और काउंटर इंटेलीजेंस की ओर से बीएसएफ की 27 बटालियन के जवानों के सहयोग से बटाला बाईपास से एक काले रंग के लिफाफ में यह विस्फोटक बरामद किया गया। फिलहाल, ग्रेनेड को कब्जे में लेकर इसकी गहनता से जांच की जा रही है।