    पंजाब में दूसरे दिन भी सरकारी बसों का चक्का जाम, हड़ताल में शामिल कई कर्मचारी सस्पेंड; समर्थन में आए किसान संगठन

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 06:00 PM (IST)

    पंजाब रोडवेज, पनबस, पीआरटीसी के कर्मचारियों के समर्थन में किसान संगठन आए। बटाला डिपो में बसों का जाम रहा, कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ रोष जताया और निलंबन वापस लेने की मांग की। उन्होंने सरकार से कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की मांगें मानने की अपील की।

    रोडवेज कर्मचारी ने निलंबन वापस लेने की मांग की। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, बटाला। पंजाब रोडवेज, पनबस, पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन की हड़ताल शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रही। बटाला के रोडवेज डिपो में सरकारी बसों का चक्का जाम रहा। पंजाब रोडवेज की सिर्फ सात बसें ही चलीं। इस बीच सरकारी बस सर्विस बंद होने से पूरे राज्य में ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बड़ी रुकावट आई और जनता को लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

    गौरतलब है कि शुक्रवार को पंजाब सरकार ने किलोमीटर स्कीम के तहत टेंडर खोले जाने के एलान और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी यूनियन के नेताओं को हिरासत में लेने के चलते कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी यूनियन भड़क गई और शुक्रवार को सरकारी बसों का चक्का जाम कर दिया। इस बीच हड़ताली कर्मचारियों और सरकार के बीच टकराव और बढ़ गया है। पंजाब सरकार ने हड़ताल में शामिल कई कर्मचारियों को तुरंत सस्पेंड कर दिया है।

    यूनियन के टॉप लीडर सस्पेंड

    बटाला पंजाब रोडवेज डिपो के मैनेजर के हस्ताक्षर से पांच कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को सस्पेंड करने का मामला सामने आया है। बटाला डिपो के मैनेजर ने सरकार के आदेश पर जिन पांच कर्मचारियों को सस्पेंड किया है, वे यूनियन के टॉप लीडर हैं। रोडवेज डिपो मैनेजर की तरफ से जारी लेटर में लिखा है कि इन कर्मचारियों ने गैर-कानूनी हड़ताल में हिस्सा लेकर डिपार्टमेंट को वित्तीय नुकसान पहुंचाया है और लोगों को परेशानी हुई है।

    कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी यूनियन गुस्से में

    जिसके कारण डिपार्टमेंट उनके साथ किया गया एग्रीमेंट कैंसिल करता है और सस्पेंशन तुरंत लागू किया जा रहा है। इस बीच पंजाब रोडवेज, पनबस, पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के सस्पेंशन को लेकर जहां कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी यूनियन गुस्से में है। वहीं सस्पेंड कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के सपोर्ट में किसान संगठन आगे आए हैं। बटाला पंजाब रोडवेज पनबस डिपो में दूसरे दिन भी सरकारी बसों का जाम रहा।

    कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों ने गेट रैली निकालकर सरकार के खिलाफ रोष जताया और मांग की कि सस्पेंशन ऑर्डर तुरंत वापिस लिए जाएं और सरकार कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की मांगें तुरंत माने।

    शनिवार को बटाला डिपो पर हुए विरोध प्रदर्शन में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी यूनियन के नेता डिपो सेक्रेटरी जगदीप सिंह दलम, कैशियर गौरव शर्मा, चेयरमैन भूपिंदर सिंह, जगदीप सिंह, प्रदीप कुमार सरप्रसत, राजबीर सिंह, दलजीत सिंह, जसपाल सिंह, शमशेर सिंह, अवतार सिंह, रमन भगत के अलावा किसान संगठन के नेता हरभजन सिंह , कवलजीत सिंह , झिरमल सिंह , सुखचैन सिंह, सरबजीत सिंह , बाबा रछपाल सिंह, गुरबचन सिंह आदि उपस्थित थे।