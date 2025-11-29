पंजाब में दूसरे दिन भी सरकारी बसों का चक्का जाम, हड़ताल में शामिल कई कर्मचारी सस्पेंड; समर्थन में आए किसान संगठन

संवाद सहयोगी, बटाला। पंजाब रोडवेज, पनबस, पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन की हड़ताल शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रही। बटाला के रोडवेज डिपो में सरकारी बसों का चक्का जाम रहा। पंजाब रोडवेज की सिर्फ सात बसें ही चलीं। इस बीच सरकारी बस सर्विस बंद होने से पूरे राज्य में ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बड़ी रुकावट आई और जनता को लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

गौरतलब है कि शुक्रवार को पंजाब सरकार ने किलोमीटर स्कीम के तहत टेंडर खोले जाने के एलान और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी यूनियन के नेताओं को हिरासत में लेने के चलते कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी यूनियन भड़क गई और शुक्रवार को सरकारी बसों का चक्का जाम कर दिया। इस बीच हड़ताली कर्मचारियों और सरकार के बीच टकराव और बढ़ गया है। पंजाब सरकार ने हड़ताल में शामिल कई कर्मचारियों को तुरंत सस्पेंड कर दिया है।