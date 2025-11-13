Language
    कड़ी सुरक्षा के बीच गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया गुरदासपुर कोर्ट में पेश, मर्डर केस में 10 दिसंबर को अगली सुनवाई; VC पेशी को हरी झंडी

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 06:46 PM (IST)

    गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया को हत्या के एक मामले में गुरदासपुर की सेशन अदालत में पेश किया गया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। अदालत ने अगली सुनवाई 10 दिसंबर को तय की और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी की अनुमति दी। भगवानपुरिया पर डेरा बाबा नानक थाने में हत्या और शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज है। पहले उसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी की मांग की थी, जिसे अदालत ने ठुकरा दिया था।

    गैंगस्टर भगवानपुरिया को हत्या के मामले में गुरदासपुर की सेशन अदालत में किया पेश (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। अलग-अलग अपराधिक केसों का सामना कर रहे गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया को वीरवार को एक और अपराधिक मामले में भारी सुरक्षा प्रबंधों में सेशन जज गुरदासपुर की कोर्ट में पेश किया गया।

    इस निजी पेशी के बाद सेशन अदालत ने मामले में दस दिसंबर की अगली तारीख दी और साथ ही भगवानपुरिया को वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से अगली तारीख पर पेश होने की इजाजत दी गई।

    गौरतलब है कि गैंगस्टर भगवानपुरिया के खिलाफ पुलिस स्टेशन डेरा बाबा नानक में मुकद्दमा नंबर 7/2021 के तहत हत्या और असलहा एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज हुआ था। इस केस में पुलिस की ओर से अदालत में सप्लीमेंट्री चालान भी पेश किया गया था।

    अदालत ने जेल अधिकारियों को भगवानपुरिया को प्रोडक्शन वारंट पर पेश करने के लिए पिछली तारीख 18 दिसंबर को भी निर्देश दिए थे। भगवानपुरिया की फिर से गुरदासपुर के सेशन जज की कोर्ट में पेशी से पहले मांग की थी कि उसे वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से अनुमति दी जाए।

    लेकिन सेशन कोर्ट की ओर से इसकी अनुमति न देते हुए भगवानपुरिया को निजी तौर पर कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए। इन आदेशों की पालना करते हुए भगवानपुरिया को निजी रुप में अदालती पेशी के लिए लाया गया। इस मामले में अगली सुनवाई दस दिसंबर को होगी।