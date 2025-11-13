कड़ी सुरक्षा के बीच गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया गुरदासपुर कोर्ट में पेश, मर्डर केस में 10 दिसंबर को अगली सुनवाई; VC पेशी को हरी झंडी

जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। अलग-अलग अपराधिक केसों का सामना कर रहे गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया को वीरवार को एक और अपराधिक मामले में भारी सुरक्षा प्रबंधों में सेशन जज गुरदासपुर की कोर्ट में पेश किया गया।

इस निजी पेशी के बाद सेशन अदालत ने मामले में दस दिसंबर की अगली तारीख दी और साथ ही भगवानपुरिया को वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से अगली तारीख पर पेश होने की इजाजत दी गई।

गौरतलब है कि गैंगस्टर भगवानपुरिया के खिलाफ पुलिस स्टेशन डेरा बाबा नानक में मुकद्दमा नंबर 7/2021 के तहत हत्या और असलहा एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज हुआ था। इस केस में पुलिस की ओर से अदालत में सप्लीमेंट्री चालान भी पेश किया गया था।