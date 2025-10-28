गुरदासपुर में पराली की 'आग' पर पुलिस का कार्रवाई, 4 किसानों पर दर्ज हुई FIR

जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। जिला पुलिस ने खेतों में पराली जलाने के आरोप में चार के खिलाफ केस दर्ज किया है। थाना काहनूवान में दी शिकायत में क्लस्टर इंचार्ज भवजीत सिंह ने बताया कि काहनूवान के खेतों में आग लगाने का पता चला था।

मौके पर खेतों में पराली जलाने का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपित सुखविंदर सिंह और जगजीत सिंहल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वहीं, खेतों में पराली जलाने के आरोप में विपन कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।