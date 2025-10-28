गुरदासपुर में पराली की 'आग' पर पुलिस का कार्रवाई, 4 किसानों पर दर्ज हुई FIR
गुरदासपुर में पराली जलाने के आरोप में पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। थाना काहनूवान में सुखविंदर सिंह, जगजीत सिंहल और विपन कुमार पर आरोप है, जबकि थाना भैणी मियां खां में जोध सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिन्होंने डीसी के आदेशों का उल्लंघन किया।
जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। जिला पुलिस ने खेतों में पराली जलाने के आरोप में चार के खिलाफ केस दर्ज किया है। थाना काहनूवान में दी शिकायत में क्लस्टर इंचार्ज भवजीत सिंह ने बताया कि काहनूवान के खेतों में आग लगाने का पता चला था।
मौके पर खेतों में पराली जलाने का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपित सुखविंदर सिंह और जगजीत सिंहल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वहीं, खेतों में पराली जलाने के आरोप में विपन कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
उधर, क्लस्टर इंचार्ज कमलप्रीत ने थाना भैणी मियां खां में दी शिकायत में बताया कि गांव दारापुर के खेतों में आग लगने की जानकारी मिली थी। आरोपित जोध सिंह ने खेतों में पराली जलाकर डीसी के आदेशों का उल्लंघन किया था। उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।
