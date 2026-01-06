Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    गुरदासपुर में जमीन कब्जा दिलाने गए अधिकारियों पर फायरिंग, ट्रक के पीछे छिपकर बचाई जान

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 06:27 PM (IST)

    गुरदासपुर के कलेरखुर्द गांव में अदालत के आदेश पर जमीन का कब्जा दिलाने पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों पर एक गुट ने फायरिंग कर दी। पटवारी सतबीर सिंह और कान ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जीआरपी-गोली चलने की जानकारी देते प्रशासनिक अधिकारी।

    जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। पंजाब के गुरदासपुर जिले के गांव कलेरखुर्द में अदालत के आदेश पर जमीन का कब्जा दिलाने पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों पर एक गुट ने फायरिंग कर दी। इस दौरान अधिकारियों ने ट्रक के पीछे छिपकर जान बचाई। चौकी नशहरा मज्झा सिंह की पुलिस ने मौके पर पहुंच कर जांच शुरू कर दी है।

    पटवारी सतबीर सिंह ने बताया कि अदालत ने गांव कलेरखुर्द की सात कनाल 12 मरले जमीन के केस का फैसला करनैल सिंह पुत्र बुध सिंह निवासी कलेर कलां के हक में दिया था। वह मंगलवार को कानूगो लखविंदर सिंह के साथ जमीन का कब्जा दिलाने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने दूसरे पक्ष के रणजीत सिंह से यह जानने का प्रयास किया कि उनके पास कोई स्टे ऑर्डर तो नहीं है।

    इस दौरान रणजीत सिंह और कुछ अज्ञात लोगों ने फायरिंग कर दी। इस बीच चार राउंड फायर किए गए। उन्होंने पास ही खड़े ट्रक के पीछे छिपकर जान बचाई। आरोपितों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं, कानूगो लखविंदर सिंह ने बताया कि वे अदालत के आदेश पर करनैल सिंह को जमीन का कब्जा दिलाने पहुंचे थे।

    इस बीच आरोपितों ने गोलियां चला दी। मौके पर पहुंचे चौकी नौशहरा मज्झा सिंह के इंचार्ज एएसआई गुरदेव सिंह ने बताया कि वे अदालती आदेशों पर मौके पर पहुंचे थे, लेकिन रणजीत सिंह ने कब्जा नहीं होने दिया। गोलीबारी होने के मामले की जांच की जा रही है।