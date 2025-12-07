Punjab News: बटाला में फायरिंग, युवक को पेट में लगी गोली

संवाद सहयोगी, बटाला। बटाला के पास गांव कोटला मूसा में रंजिशन गोली चली है। इस गोलीबारी में एक युवक के पेट में गोली लगी। जिसको इलाज के लिए बटाला के सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया। जहां डाक्टरों ने उसकी हालत देखते उसे अमृतसर रैफर कर दिया है।



सिविल अस्पताल बटाला में राजा पुत्र जोगिंदर निवासी कोटला मूसा ने बताया कि उसका भाई चड्ढा शुगर मिल कीड़ी अफगाना में काम करते है और गत शाम रोजाना की तरह अपने भाई को बटाला से वापिस गांव लेकर आ रहा था कि रंजिश के चलते गांव के ही कुछ लोगों ने उन्हें रास्ते में घेर लिया और उनकी मारपीट नी शुरु कर दी।



राजा ने कथित तौर पर आगे बताया कि जब वह अपनी जान बचाकर भागा तो संबंधित व्यक्तियों ने गोली चला दी, जो उसके पेट पर लग गई और वह गंभीर जख्मी हो गया।