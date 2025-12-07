Punjab News: बटाला में फायरिंग, युवक को पेट में लगी गोली
बटाला के गांव कोटला मूसा में पुरानी रंजिश के चलते गोलीबारी हुई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कर ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, बटाला। बटाला के पास गांव कोटला मूसा में रंजिशन गोली चली है। इस गोलीबारी में एक युवक के पेट में गोली लगी। जिसको इलाज के लिए बटाला के सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया। जहां डाक्टरों ने उसकी हालत देखते उसे अमृतसर रैफर कर दिया है।
सिविल अस्पताल बटाला में राजा पुत्र जोगिंदर निवासी कोटला मूसा ने बताया कि उसका भाई चड्ढा शुगर मिल कीड़ी अफगाना में काम करते है और गत शाम रोजाना की तरह अपने भाई को बटाला से वापिस गांव लेकर आ रहा था कि रंजिश के चलते गांव के ही कुछ लोगों ने उन्हें रास्ते में घेर लिया और उनकी मारपीट नी शुरु कर दी।
राजा ने कथित तौर पर आगे बताया कि जब वह अपनी जान बचाकर भागा तो संबंधित व्यक्तियों ने गोली चला दी, जो उसके पेट पर लग गई और वह गंभीर जख्मी हो गया।
इसके बाद उसके स्वजन सिविल अस्पताल बटाला में इलाज के लिए पहुंचाया। यह भी पता चला है कि उक्त व्यक्ति की हालत को देखते हुए डाक्टरों ने इसे अमृतसर के लिए रैफर कर दिया है।
थाना कादियां के एसएचओ गुरमीत सिंह के साथ बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामले की जांच जारी है और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उस मुताबिक बनती कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।