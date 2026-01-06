Language
    गुरदासपुर में दिखा ड्रोन, खेत से मिला संदिग्ध पीला पैकेट; अलर्ट पर जांच एजेंसियां 

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 10:59 AM (IST)

    गुरदासपुर सेक्टर में बीएसएफ की 113 बटालियन के बीओपी कासोवाल फॉरवर्ड के पास ड्रोन गतिविधि देखी गई। इसके बाद बीएसएफ और पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया। गे ...और पढ़ें

    ड्रोन एक्टिविटी के बाद बॉर्डर के पास पैकेट मिला (फोटो: जागरण)

    संवाद सहयोगी, डेरा बाबा नानक। सेक्टर गुरदासपुर के तहत बीएसएफ की 113 बटालियन के बीओपी कासोवाल फॉरवर्ड के पास ड्रोन एक्टिविटी के बाद बीएसएफ और पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन के दौरान गेहूं के खेतों से पीले रंग का एक पैकेट मिला है। इस संबंध में, बीएसएफ और पुलिस स्टेशन रमदास की ओर से संबंधित इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।