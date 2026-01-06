गुरदासपुर में दिखा ड्रोन, खेत से मिला संदिग्ध पीला पैकेट; अलर्ट पर जांच एजेंसियां 

संवाद सहयोगी, डेरा बाबा नानक। सेक्टर गुरदासपुर के तहत बीएसएफ की 113 बटालियन के बीओपी कासोवाल फॉरवर्ड के पास ड्रोन एक्टिविटी के बाद बीएसएफ और पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन के दौरान गेहूं के खेतों से पीले रंग का एक पैकेट मिला है। इस संबंध में, बीएसएफ और पुलिस स्टेशन रमदास की ओर से संबंधित इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।