Batala News शिकायतकर्ता के अनुसार घर से गांव के कुछ लोगों ने बर्तन चुराए थे। इसके बाद शिकायतकर्ता ने बर्तन वापिस देने के लिए कहा तो आरोपितों ने शिकायतकर्ता पर गोलियां चला दी। शिकायतकर्ता ने बताया कि अब आरोपित हमें फोन पर धमकियां दे रहे हैं कि तुम्हें जान से मार देंगे। पुलिस ने एक महिला सहित छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

बटाला के धवान गांव में पहले चोरी किए बर्तन, फिर वापस मांगने पर शिकायतकर्ता पर चला दी गोलियां

बटाला, जागरण संवाददाता। बटाला के थाना किला लाल सिंह के गांव धवान में चोरी के आरोपितों ने शिकयतकर्ता पर गोलियां चला दी। शिकायतकर्ता के अनुसार, घर से गांव के कुछ लोगों ने बर्तन चुराए थे, जिसके बाद पुलिस को शिकायत देने के बाद आरोपितों ने हमला कर दिया। पुलिस ने एक महिला सहित छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपितों ने की बरतनों की चोरी बटाला के गांव धवान में रहने वाले जगदीप सिंह ने बताया कि वह 28 जून को मनीकरण साहिब गए थे। जब घर वापिस आए तो देखा घर से बर्तन चोरी हो चुके थे। पता करने पर पता चला कि नवजोत सिंह और जसभिंदर सिंह ने बर्तन चोरी कर ध्यानपुर में संगतुपुर रोड पर दुकानदार को बेचे हैं। जान से मारने की धमकियां दे रहे आरोपित इसके बाद जब जसभिंदर सिंह और नवजोत सिंह को बर्तन वापिस देने के लिए कहा गया तो 30 जून को रात करीब 10 बजे उन्होंने हमला कर दिया। इसके बाद 01 जुलाई को जसभिंदर सिंह अपने साथ अज्ञात लोगों को बुला कर लाया और फिर हमला किया। इस दौरान बचित्तर सिंह और सोना ने गोलियां चला दी। जगदीप सिंह ने बताया कि अब आरोपित हमें फोन पर धमकियां दे रहे हैं कि तुम्हें जान से मार देंगे। पिता को मारपीट कर किया घायल जगदीप सिंह ने बताया कि आरोपितों ने उसके पिता को मारपीट कर घायल कर दिया और फरार हो गए। एसएसपी बटाला अश्वनी गोलियाल ने बताया कि इस मामले में छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही अरोपी पुलिस की पकड़ में होंगे।

Edited By: Aysha Sheikh